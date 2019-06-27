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Экономика
Важная новость! Россия продлила льготный режим поставок для молдавских производителей
27.06.2019

Правительство Российской Федерации приняло решение продлить действующий с 1 января по 1 июля 2019 года льготный режим поставок для молдавских производителей по пяти товарным группам.

Об этом сегодня, 27 июня, сообщил президент республики Молдова Игорь Додон. Глава государства поблагодарил российских партнеров, а также выразил уверенность в том, что молдавско-российские торгово-экономические связи получат новый импульс, что позволит значительно увеличить товарооборот.

- Убежден, что назначение вице-премьера Правительства Республики Молдова Василия Шовы сопредседателем Молдавско-российской Межправительственной комиссии и его первая рабочая встреча с сопредседателем от Российской Федерации, министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым создаст благоприятные условия для полномасштабного «перезапуска» двусторонних отношений на уровне Правительств наших стран, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Президент также напомнил, что по результатам его договоренностей, достигнутых с Президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2018 года, российское Правительство приняло решение об отмене пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января 2019 года.

Благодаря этому объем поставок по четырем товарным группам за январь-май 2019 года существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн, или в 6,6 раза. Поставки яблок выросли с 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн, или на 67%. Консервная продукция зафиксировала рост в полтора раза – с 1275 до почти 1940 тонн за отчетный период. Наконец, объем экспорта винодельческой продукции возрос с 5 млн. до почти 7,7 млн. литров, или на 52%. Льготный режим позволил молдавским экспортерам сэкономить сотни миллионов леев. 


 
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