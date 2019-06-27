Бизнесмен Андрей Транга рассказал, кто и зачем сфабриковал его дело

Андрей Транга потребовал провести расследование в отношении лиц, сфабриковавших его дело.

Сегодня, 27 июня, совладелец Andy’s Pizza Андрей Транга обратился в Высший совет прокуроров (ВСП) с требованием провести расследование в отношении действий генпрокурора Эдуарда Харунжена, а также прокуроров и сотрудников Службы информации и безопасности (СИБ), пытавшихся отобрать у него компанию. В документах, направленных в адрес ВСП, бизнесмен указал, что прокуроры и спецслужбы, действуя по указанию бывшей власти, вели незаконную слежку за ним, а затем арестовали и предъявили обвинение на основе показаний его должника и конкурента по бизнесу.

- И это несмотря на то, что с первого дня моего задержания Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) располагала неоспоримыми доказательствами моей невиновности, - указал в заявлении Андрей Транга.

26 апреля Андрею Транге было предъявлено обвинение в вымогательстве у Виорела Варзаря 30 тысяч евро, в обмен на которые он якобы обещал договориться с прокурорами и судьями о благоприятном решении его дела и освобождении из-под ареста.

Как объясняет бизнесмен, на самом деле Варзарь через администратора компании Andy’s Pizza Алексея Гажиу одолжил у него 50 тысяч евро, которые должен был вернуть до 1 марта. Перед задержанием Варзарь вел переговоры с Гажиу о возврате части долга в размере 30 тысяч евро. Эти деньги он передал под контролем ПБОПОД, заявив, что Транга, его администратор и еще три человека вымогали их у него за подкуп прокуроров и судей.

Таким образом, по словам бизнесмена, Варзарь и от долга избавился, и подыграл людям из окружения Демпартии, целью которых был захват Andy's Pizza и La placinte. Адвокаты также сообщают, что других доказательств, кроме показаний Варзаря, в деле нет. В то же время прокуроры утверждают, что Трангу и его подельников задержали при получении взятки €30 тыс.

Транга также отметил, что на причастность ДПМ к захвату его кампании указывает также повышенный интерес к этому делу блогера Вячеслава Балаччи, пытавшегося всячески манипулировать общественным мнением.

Бизнесмен также заявил о причастности к этому делу Генерального прокурора. Он отметил, что направил Эдуарду Харунжену жалобу на незаконные действия ПБОПОД. После это генпрокурор распорядился провести в ПБОПОД внутреннее расследование, что говорит об их соучастии в этом деле.

Андрей Транга попросил ВСП назначить прокурора, который займется уголовным расследованием в отношении прокуроров ПБОПОД, генпрокурора, СИБ и людей из окружения Демпартии.