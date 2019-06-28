Президент рассказал, как Плахотнюк и Шор покинули Молдову

У Влада Плахотнюка и Илана Шора было по несколько удостоверений личности на разные фамилии.

В Международном аэропорту Кишинева для экс-председателя Демократической партии Влада Плахотнюка и лидера партии “Шор” Илана Шора было предусмотрено два отдельных входа, через которые они проезжали прямо к самолету без досмотра и проверки документов. Об этом президент Молдовы Игорь Додон рассказал в рамках программы на частном телеканале.

– Было два отдельных входа для Шора и Плахотнюка. Без контроля багажа и документов они заезжали на машинах через эти входы и сразу к самолету. Как такое возможно? Все люди – как люди, а эти – раз, с сумками подъезжали к самолету и улетали, – заявил Игорь Додон.

По словам главы государства, у обоих было по несколько удостоверений личности, с чем также придется разбираться. Следует учитывать тот факт, что предприятие «Реджистру» находилось под контролем ДПМ.

– Паспорта на разные имена. Мы с этим также разберемся. Мы знаем и фамилии, на которые им были выданы паспорта. Там столько всего…Мы сейчас только на “верхушке айсберга”. Но мы системно будем со всем этим разбираться, иначе люди нам этого не простят.