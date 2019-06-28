В Румынии егеря, члены экоинспекции и простые люди несколько часов равнодушно наблюдали за тем, как умирает медведь

Никто ничего не предпринял. Грустные кадры из румынского жудеца Сибиу опубликовал телеканал ProTV. На них видно, как на краю дороги умирает от ран молодой медведь, который, судя по всему, с потерями вырвался из капкана.

Агония продолжалась не один час, проезжавшие мимо люди вызвали чиновников из охотничьего ведомства, егерей, и вся эта компания пальцем о палец не шевельнула, чтобы как-то облегчить страдания несчастного животного или спасти его. В конце концов, медведь умер.

Аналогичная ситуация произошла и в курортном местечке Синая, где израненный медведь бродил по территории станции в течение двух дней. Сперва люди позвонили в службу 112, на место выехал наряд полиции, но быстро удалился, посоветовав местным "не подходить близко к животному". Дальнейшая судьба животного не сообщается.