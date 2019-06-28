В Румынии егеря, члены экоинспекции и простые люди несколько часов равнодушно наблюдали за тем, как умирает медведь

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Общество
Никто ничего не предпринял. Грустные кадры из румынского жудеца Сибиу опубликовал телеканал ProTV. На них видно, как на краю дороги умирает от ран молодой медведь, который, судя по всему, с потерями вырвался из капкана.
Агония продолжалась не один час, проезжавшие мимо люди вызвали чиновников из охотничьего ведомства, егерей, и вся эта компания пальцем о палец не шевельнула, чтобы как-то облегчить страдания несчастного животного или спасти его. В конце концов, медведь умер.
Аналогичная ситуация произошла и в курортном местечке Синая, где израненный медведь бродил по территории станции в течение двух дней. Сперва люди позвонили в службу 112, на место выехал наряд полиции, но быстро удалился, посоветовав местным "не подходить близко к животному". Дальнейшая судьба животного не сообщается.
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