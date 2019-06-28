Асфальт в центре Кишинёва безнадёжно проигрывает борьбу с жарой

Вся халтура в работе вылезает наружу. Асфальт на бульваре имени Штефана чел Маре начал разрушаться сразу после того, как отремонтированная румынской компанией Delta93 (которая, по странному стечению обстоятельств, выигрывала все тендеры на дорожные работы в бытность Дорина Киртоакэ примаром города) дорога была сдана в эксплуатацию.

Сейчас, из-за летнего зноя, асфальт продолжает быстро деградировать. В районе станций общественного транспорта он полностью "поплыл" и напоминает деревенские грунтовые дороги с их характерной колеей. Люки канализационных стоков, которые не были отремонтированы должным образом, полностью просели и производят теперь крайне печальное впечатление, сообщает stiri.md.

Ранее Руслан Кодряну, врио примара Кишинёва, дал понять, что просчёты в конструкции дороги обошлись стране в 11 миллионов евро. Точная сумма ущерба станет известна в июле, когда к работе приступят приглашённые из США оценщики - они установят причины столь плохо выполненной работы и представят свои рекомендации по реабилитации ситуации. Об этом уже объявило Главное управление общественного транспорта и путей сообщения примэрии Кишинева. Будут ли привлечены к ответственности виновные, как минимум, в растрате - вопрос для Молдовы риторический...