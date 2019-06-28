Все плохие программы Плахотнюка закрыть невозможно, все хорошие закрываются легко

Пришла пора платить за удовольствие делать революцию. Если верить министру экономики и инфраструктуры Вадиму Брынзану, придется затянуть пояса. Все плохие программы Плахотнюка закрыть нельзя, все хорошие - можно. Так, если Молдова прекратит программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, то ей придётся выплатить компенсации в размере нескольких миллионов евро консорциуму компаний, ответственному за реализацию программы. Брынзан заявил на сегодняшней пресс-конференции, что программа сама по себе неплохая и доходная. Так зачем же блок ACUM так ожесточенно критиковал ее, пока боролся за власть? Министр также против моратория на строительство многоэтажек в чужих дворах, так как это уменьшит прибыли застройщиков. А главное - Брынзан призвал поднять цены на газ и автомобильные перевозки. Видимо, это только начало.

Берем паузу в торговле гражданством

Программу предоставления молдавского гражданства в обмен на инвестиции необходимо обсудить с внешними партнерами по развитию, считает Вадим Брынзан: "В большинстве стран мира, в том числе в США, Канаде и Великобритании, существуют подобные программы, и пока они соответствуют принципам госбезопасности и соблюдения прав человека, - это хорошо. Такие программы способствуют привлечению инвестиций, открывают стране возможности для реализации больших проектов. Некоторые люди из прошлого состава минэкономики имели связи руководством ОАЭ, где есть большой финансовый центр. Идея была в том, чтобы и в Молдове создать нечто подобное, а первым делом было решено внедрить программу гражданства в обмен на инвестиции. Суть программы заключалась в том, чтобы привлечь желающих, которые напрямую в государства инвестируют 100 тысяч евро и некоторые другие суммы за составление и проверку документов, чем занялась компания Henley and Partners, сформировав с Moldovan Investment Company консорциум. Пока у нас два одобренных заявления, еще 34 должны принести в бюджет 4,6 миллиона евро. Эта внушительная сумма, Молдове она ничего не стоит, кроме репутационных рисков".

Брынзан отметил, что в министерстве было решено приостановить программу, особенно после того, как парламент принял в первом чтении закон об отмене гражданства за инвестиции. "Проблема заключается в том, что транзакции не были в достаточной мере прозрачны, из-за чего возникло недопонимание и подозрения в причастности оффшорных зон. Мы должны выяснить, кто стоит за спиной компаний, вовлеченных в этот процесс. Создается плохое ощущение, что мы продаем паспорта, и это в ситуации, когда у нас есть либерализованный визовый режим с ЕС. Программа не предусматривает никакого периода натурализации, который, в нормальной ситуации, должен быть. Возможно, следует добавить еще одну систему контроля, чтобы убедиться, что гражданство не предоставляется людям со злыми намерениями, а деньги не получены преступным путем".

Министр отметил, что компании, занимающиеся реализацией программы (Henley and Partners и Moldovan Investment Company) заявляют о готовности сотрудничать и менять программу таким образом, чтобы добиться большей прозрачности в процессе, однако без понимания со стороны европейских партнеров, невозможно двигаться дальше.

До сих пор было удовлетворено два ходатайства о предоставлении гражданства за инвестиции. Один из соискателей проживает в Австралии, другой – в Индии. 34 ходатайства в процессе рассмотрения. Большинство соискателей выходцы из Азии, Океании, США, европейцев меньше. Предоставление гражданства за инвестиции предусматривает перечисление 100 тысяч евро в государственный бюджет на нужды проектов по устойчивому развитию Молдовы.

«Тарифы на газ поддерживаются искусственно»

Министр заявил, что с марта 2018 года тарифы на газ поддерживаются искусственно и что прежняя власть вместо корректировки тарифов уменьшили их, так как имела заделы, сбережения, но не учла, что увеличилась закупочная цена газа у «Газпрома».

По словам министра, в последние годы политический фактор очень активно регулировал экономическую сферу, а это привело к искусственному поддержанию тарифов. Вадим Брынзан говорит, что «Молдовагаз» уже объявил о том, что фонды истощаются и возвращается проблема тарифов: «Она существовала еще в 2018 году, ее искусственно держали под колпаком политики».

Министр сообщил, что власти и «Молдовагаз» ведут переговоры с партнерами по развитию и с «Газпромом». Он напомнил, что в конце года контракт с «Газпромом» истекает и должен быть возобновлен.

Автомобильные перевозки слишком дешевы

Тарифы на проезд в автотранспорте должны быть скорректированы, поскольку они искусственно удерживаются с 2013 года. За это время значительно увеличился износ автотранспортного парка, что делает его опасным, заявил Брынзан. По его словам, с 2013 года подорожало топливо, изменился курс валют. Министр заверил, что в случае возможного повышения тарифов уязвимые слои населения будут защищены.

Брынзан затронул тему Кодекса автомобильного транспорта, отметив, что тот был принят в интересах автотранспортных операторов, «управляющих двумя-тремя грузовиками, двумя-тремя автобусами»: «Эта система абсолютно непрозрачна и очень сложна для понимания. Это система, при которой на рынке присутствует огромное количество мелких игроков».

Союз перевозчиков и дорожников неоднократно объявлял о намерении призвать правительство внести изменения в Кодекс автомобильного транспорта, с тем, чтобы автотранспортные операторы могли самостоятельно устанавливать тарифы.В августе прошлого года перевозчики потребовали повысить тарифы на междугородние поездки не менее чем на десять банов за километр, что так и не было сделано. В последний раз тариф на междугородние поездки повышался в 2012 году на десять банов за километр. В настоящее время средний тариф составляет 48 банов за километр.

Мораторий на строительство зданий ударит по ВВП

Министр экономики и инфраструктуры выступает против введения в Кишиневе моратория на строительство зданий, считая, что это негативно повлияет на экономику Молдовы, передает Инфотаг.

По словам министра, строительный сектор - второй компонент, который способствовал росту ВВП в первом квартале 2019 года: «В то же время мы должны четко обозначить, что не допустим нарушения законодательства. Необходимо применять санкции в каждом случае, когда закон нарушен. Проект моратория разрабатывается, на следующей неделе можно будет говорить что-то конкретное на эту тему»

На прошлой неделе парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ одобрила введение годового моратория на строительство зданий в Кишиневе. Проект предусматривает, что мораторий вводится на строительство внутри жилых кварталов в случае, когда расстояние между новым объектом и существующими зданиями не превышает высоту самого высокого здания.

Олег ВОЛКОВ