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Додон: новый состав судей КС должен быть сформирован до конца июля
28.06.2019

Процедура должна быть закончена до завершения сессия парламента, то есть до 1 августа.  Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что формирование нового состава судей Конституционного суда не терпит отлагательств.

Председатель КС Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня, остальные судьи КС последовали его примеру 26 июня. Президент назвал это решение "запоздалым, но единственно верным".

"Мне кажется, что нужно в срочном порядке — до кона июля, сформировать новый состав Конституционного суда. Это должны быть профессионалы", - заявил Додон в четверг в эфире одного из частных телеканалов.

Согласно законодательству, двух судей КС выбирает правительство. Премьер Майя Санду уже сообщила, что в ближайшее время будет создана спецкомиссия для конкурсного отбора двух судей. Двух челнов Конституционного суда назначает Высший совет магистратуры, еще двух — парламент.

Президент Молдовы считает, что состав КС должен быть сформирован до завершения сессия парламента, то есть до 1 августа.

Ранее  Додон заявил, что Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда республики. В частности, судьи нарушили Конституцию инициировав процедуру отстранения от должности президента Молдовы с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента. Также установлено, что парламент не мог быть распущен до 10 июня, а не до 7 числа, как озвучили в КС.


 
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