Режим беспошлинных поставок молдавских товаров в Россию продлен до конца года

Правительство Российской Федерации приняло сегодня решение о том, что пять категорий молдавских товаров, экспортируемых в Россию, не будут облагаться пошлинами еще полгода.

Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон.

"То есть, до конца этого года. Речь идет о 5 категориях продуктов: об экспорте вина, консервов, яблок и других плодовоовощных продуктов. За первые 5 месяцев такого льготного режима без таможенных пошлин, о котором мы договорились с Путиным в октябре прошлого года, мы увеличили поставки на российский рынок на 50-60-70%. Если говорить о пошлинах, которые не заплатили наши производители, то речь идет о нескольких сотнях миллионов сэкономленных леев, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что с просьбой продлить льготный режим для Молдовы к правительству РФ обратился как он, так и новое правительство нашей страны.