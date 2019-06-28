Игорь Додон: На данный момент конъюнктура для приднестровского урегулирования неблагоприятная

Президент Игорь Додон считает, что тема, связанная с приднестровским урегулированием, не будет на повестке дня властей в ближайшие год-полтора. По его мнению, в настоящее время нет благоприятной конъюнктуры для этой проблемы. Об этом говорилось в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

По его словам, для решения этой проблемы необходим как консенсус внутри страны, так и на международном уровне. „Понятно, что внутренний консенсус без внешнего консенсуса не приведет к решению приднестровской проблемы. Мы должны сначала внутри страны, в правительстве, парламенте и президентуре посмотреть, как решить эту проблему, а затем убедить внешних партнеров”, - сказал глава государства.

По его мнению, нужно оставить в стороне страшилку, связанную с федерализацией Республики Молдова. По его мнению, идея федерализации даже не была в повестке дня. „Это не может быть планом России для Молдовы, потому что он будет заблокирован Европой и Америкой. Это не может быть планом Америки для Приднестровья, потому что он будет заблокирован Россией. Должен быть консенсус”, - отметил Игорь Додон.

Глава государства заявляет, что в настоящее время необходимо решать социальные проблемы, с которыми сталкиваются жители приднестровского региона, в том числе связанные со школами, регистрационными номерами, телефонной связью, сельскохозяйственными землями.

Кроме того, глава государства утверждает, что в Генпрокуратуре произойдут изменения, и есть, по его мнению, несколько способов, в том числе изменение законодательства и заявление об отставке от нынешнего генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

О бывших судьях Конституционного суда президент говорит, что тот факт, что они согласились делать игру Демократической партии, привел страну к гражданской войне, которая могла бы закончиться кровопролитием. „Их вина в этой ситуации, как и вина ДПМ. Они приняли вызов, они были инструментом”, - заявил Игорь Додон. По его мнению, бывшие судьи начнут говорить, от кого конкретно пришли указания.