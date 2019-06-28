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Политика
Политолог: есть ли будущее у Демократической партии Молдовы
28.06.2019

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" мнение о перспективах ДПМ.

Политическая реальность Молдовы в последнее время меняется на удивление быстро, отмечают эксперты, и на этом фоне у многих возникает вопрос – каково будущее еще недавно самой могущественной молдавской партии?

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер вспомнил в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова историю этого политического образования.  

"Демократическая партия существует давно и долгое время не могла пройти в парламент. Только в 2005 году она прошла в составе альянса "Молдова ноастра", в 2009 на первых выборах не прошла опять", - напомнил эксперт.

У молдавских партий есть одна особенность – все они "завязаны" на своем лидере. Демпартия тут не стала исключением, говорит политолог.

"История у партии больше, чем Плахотнюк, но Плахотнюк привнес свой административный ресурс в эту партию. Будет ли у нее будущее без этого административного ресурса – очевидно, что нет, во всяком случае, не такое", - отметил Брутер.

В любом случае, говорить о будущем политическом успехе демократов, скорее всего, не стоит, утверждает собеседник.

"В Молдове так часто менялись партии, что говорить о будущем какой-то одной, конкретной партии несколько неуместно. Не будет Демпартии – на ее месте появится что-то другое. Вопрос лишь в том, что Демократическая партия никогда не располагала большим количеством поддерживающих ее граждан. Идеи, с которыми возникла эта партия, никогда не были достаточно популярными в обществе", - резюмировал политолог.


 
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