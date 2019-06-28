Новая процедура оплаты отпуска по болезни

С 1 июля 2019 года будут применяться новые процедуры начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Согласно новым правилам, работодатель будет назначать, рассчитывать и оплачивать из собственных финансовых средств пособие по временной нетрудоспособности, вызванной обычными заболеваниями или несчастными случаями, не связанными с производством, за первые пять календарных дней временной нетрудоспособности. Но в общей сложности не более 15 дней в течение одного календарного года, в случае нескольких периодов временной нетрудоспособности одного и того же сотрудника, передаёт IPN.

Национальная касса социального страхования отмечает в своём пресс-релизе, что назначение пособия работодателем будет осуществляться на основании оригинала медицинской справки, предоставленного на бумажном носителе. В случае утери медицинской справки работодатель будет назначать пособие на основании её дубликата, выданного в установленном порядке. Ежемесячный размер пособия, выплачиваемого из финансовых средств работодателя, составит 75% от средней заработной платы работника.

Территориальные кассы социального страхования будут назначать пособие и рассчитывать его размер, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности. А в случае нескольких периодов временной нетрудоспособности – с первого дня по истечении в общей сложности 15 дней, оплачиваемых из средств работодателя. Пособие будет выплачиваться из средств бюджета государственного социального страхования.

Кроме того, территориальные кассы социального страхования будут назначать и рассчитывать пособия, вызванные туберкулёзом, СПИДом или онкологическими заболеваниями, пособие по уходу за больным ребёнком – начиная с первого календарного дня временной нетрудоспособности. Пособия будут выплачиваться из средств бюджета государственного социального страхования.

Начиная с 1 июля, меняется и расчётная база пособия по временной нетрудоспособности. Расчётная база будет представлять собой среднемесячный застрахованный доход, полученный за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового риска, доход, из которого были исчислены и выплачены индивидуальные взносы социального страхования.

В случае полного отсутствия застрахованного дохода на всех предприятиях в одни и те же календарные месяцы или во все месяцы из периода 12 календарных месяцев, включённых в расчёт, эти месяцы будут заменяться таким же количеством последовательных календарных месяцев, непосредственно предшествовавших включённому в расчёт периоду, в течение которых был получен застрахованный доход. Период замены составит не более 36 последовательных календарных месяцев.

В случае отсутствия расчётной базы для назначения пособий по временной нетрудоспособности расчётная база составит 35 процентов от прогнозируемой правительством среднемесячной заработной платы по экономике за тот год, в котором наступил страховой риск (работник заболел).

Размер пособия по временной нетрудоспособности определяется территориальными кассами социального страхования, дифференцированно, в зависимости от продолжительности страхового стажа. Речь идёт о 60% расчётной базы – в случае страхового стажа, продолжительностью до 5 лет, 70% расчётной базы – в случае страхового стажа, составляющего от 5 до 8 лет, и 90% расчетной базы – в случае страхового стажа, превышающего 8 лет.

В случае пособия по временной нетрудоспособности, вызванной туберкулёзом, СПИДом или онкологическим заболеванием, его размер будет составлять 100% расчётной базы, установленной в соответствии с положениями закона.

Начисление и выплата пособий по временной нетрудоспособности в случае больничных, предоставленных до 30 июня 2019 года включительно, которые продолжаются и после этой даты, будут осуществляться работодателем в соответствии с правилами, действовавшими до 30 июня 2019 года.