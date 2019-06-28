Зачем хакерам ваш анализ мочи?

Многочисленные кибератаки, которым подвергся ряд больниц Румынии, побудили национальный центр по защите персональных данных выступить с предупреждением об угрозе возникновения подобных ситуаций и в Республике Молдова, передаёт IPN.

Центр сообщает в пресс-релизе, что направил в министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова запрос, подчеркивая необходимость обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных в автоматизированных системах. Копии запроса разосланы в НКМС и службу информационных технологий и кибербезопасности. Центр требует принять меры защиты персональных данных и предотвращения кибератак.

Скорее всего, ваши анализы мочи и кала в полной безопасности. Но жалкий бюджет медицины должен выкраивать деньги еще и на защиту этой бесценной информации, которой, оказывается, интересуются хакеры. Во многих медцентрах нет ряда врачей узкого профиля, зато есть специалисты по ведению электронных баз данных. Заполнение электронных формуляров отнимает море времени у несчастных семейных врачей, хотя больным от этого ни жарко, ни холодно.

Разве поликлиника присылает вам нужные рассылки – например, о прививках - по электронной почте? Разве с врачом можно посоветоваться онлайн? Разве можно записаться на прием к врачу по электронной почте или получить на свой ящик результаты анализов и обследований? Почему больной, который приехал из Окницы сдать анализы, например, в республиканском диагностическом центре, не может уехать домой, а должен сутки ждать своих бумажек? Для кого создавали все эти больничные электронные регистры? Явно не для нас с вами. Зато наши деньги пойдут теперь на их защиту от хакеров.

Василиса ФРУНЗЕ