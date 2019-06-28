Зарплаты молдавских чиновников в 100 тысяч леев в месяц – узаконенное воровство из казны

И даже при таком раскладе у чиновников всегда расходы превышают доходы - наверное, пожилые родственники с пенсии помогают.

На горбу замордованного молдавского народа взгромоздились более 64 тысячи крупных, средних и мелких чиновников. То бишь, на 32 граждан приходится по одному чиновнику!

Зарплаты крупных и средних чиновников превышают всякие мысленные уровни в нищей Молдове, где множество выживают впроголодь.

25 тысяч, 40 тысяч, 70 – 80 тысяч и даже более 100 тысяч в месяц! И это в стране, где некоторые имеют не более 400 – 450 лей в месяц!

ЭТО ЗАВУАЛИРОВАННОЕ УЗАКОНЕННОЕ ВОРОВСТВО ИЗ КАЗНЫ СТРАНЫ!

Мне шепнул один, что «высоко сидит», мол, крупнозарплатники отстегивают лоббистам солидный откат от своих окладов. Не знаю, насколько можно верить этой информации? Но дыма без огня… сами знаете.

К примеру, Директор AGEPI Лилия Болокан указала в декларации, что доход от заработной платы в 2018 году составил 945 884 лея, что составляет более 78 тысяч в месяц, если разделить на 12. Помимо такого «скромного» оклада, директор является владелицей 11 земельных участков и квартиры в 75,5 квадратных метров. Квартира была приобретена в 2012 году, ее рыночная стоимость оценена в 515 603 леев.

Вместе с ней и в ее непосредственном подчинении в AGEPI работают две родные сестры.

Татьяна Русу занимает должность главного консультанта в отделе регистрации национальных торговых марок, и Кристина Мокану – главный специалист в пресс-службе учреждения. Шурин Лилии Болокан числится работающим в отделе регистрации. И оклады у них царские.

Что тут сказать: нет слов, одни эмоции!

ВАЛЕНТИН АНДРОНИК