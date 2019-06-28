Прощай, молодость: Почему в Молдове не любят сотрудников в возрасте

С 1 июля увеличится пенсионный порог у мужчин – до 63 лет, у женщин – до 58,5, но вот где работать до этой пенсии, никто не сказал.

В Молдове — пенсию оттягивают, предлагая гражданам дольше работать. Наша страна в общемировом тренде увеличения пенсионного порога. Германия, например, к 2030 году хочет достигнуть отметки 67 лет, а сегодня на заслуженный отдых отправляет в 65 с половиной. ВОЗ установил, что 25–44 года — молодость, 44–60 — средний возраст, 60–75 — пожилой возраст, 75–90 — старческий возраст, после 90 — долгожители.

В 44 – 60 лет, то есть в среднем возрасте, никто, конечно, не хочет умирать, как не хочет и получать копеечную пенсию. Большинство смотрят на жизнь после 50 оптимистично и с надеждой на лучшее. Интернет кишит статьями на тему «50 — это новые 30», «живу — пока работаю», красивыми фотографиями моделей, которые вышли на подиум в 60 или даже 70 лет, о начавших бизнес в 65 и столетних инструкторах йоги.

Все эти истории успеха далеко от нас — на Западе и еще дальше от нашего менталитета. В Молдове стоит подумать не только о том, как увеличить пенсионный порог, но и о том, хватит ли сил и бодрости нашим гражданам так долго работать. Но еще более острый вопрос: есть ли для них рабочие места, в то время, как молодежи трудно зарабатывать на жизнь.

Как приучить работодателей принимать людей от 45 лет до 63. На сотрудников, достигших 45 лет уже смотрят подозрительно, списывая все профессиональные промахи на возраст. На Западе это называется эйджизм — дискриминация по возрастному признаку. Сотрудники в 50+ раздражают, утомляют занудством, черепашьим темпом и устаревшими убеждениями. Капитализм требует моментальных и неожиданных решений в день по нескольку раз.

Вот причины, из-за которых молдавские работодатели считают возрастных сотрудников худшими работниками?

Прилечь бы

Работники категории «зрелые» - быстро устают. Один работодатель рассказывал, что мужчина за 50 работал по графику полчаса через час. То есть полчаса работы за компьютером и час прогулок во дворе на свежем воздухе. Скорости, которые сегодня предполагаются в большинстве отраслей умственного труда, даются не всем. Спокойно перекладывать бумажки никому не надо.

Я устал, я ухожу

Принимая на работу немолодого сотрудника, работодатель сразу думает о том, сколько будет больничных дней. Сотрудник, который болеет, пользы не приносит. Место другому не отдашь, а обязанности надо распределить между здоровыми коллегами. В этой ситуации не только начальство, вся фирма будет не рада бесплатной дополнительной нагрузке.

Завел блох в свитере

Самый большой страх работодателя — необучаемость возрастного сотрудника. Слабая ориентация в современных технологиях — это бесконечные поводы для шуток, замешанные на бесполезности людей, не умеющих пользоваться, например, соцсетям.

У него ж опыта больше

«Я так 40 лет делал, почему сейчас должен делать по-другому», - спрашивает Иван Иваныч, которому теперь не надо рисковать отсечь палец, а можно просто нажать на кнопку станка. Некоторые сотрудники с большим стажем не могут себе позволить, чтобы их опыт не использовали каждую минуту. «При Брежневе так не делали». Значимый опыт и уникальные знания – это прекрасно, но надо понимать, что и они устаревают.

Нового не дано

Стереотипность мышления убивает весь опыт. Внутренняя программа, созданная за годы профессиональной деятельности, хороша только там, где не требуется ничего нового. Даже сложно так, на ходу, сказать, где сегодня все работает без нововведений, но, надеюсь есть. Как-то пыталась убедить журналистку за 60, которая писала о театре, что про театр каждый день никому не надо. На работе надо писать о другом, а для театральных рецензий можно завести блог. И она меня не поняла, раз сидит без работы.

А как это включается?

Работодатели отмечают, что у возрастных сотрудников, особенно новеньких, отсутствует психологическая гибкость к адаптации на работе. Человеку трудно приспособиться, привыкнуть к новым требованиям даже знакомой профессии. Непривычные им производственно-технические заморочки делают знакомое дело чем-то инопланетным.

Заслуженный работник

Они помнят свои заслуги на прошлых рабочих местах и требуют, чтобы этот огромный опыт признавали всегда и везде. Вполне справедливо, но капиталистический рынок труда не пойдет на требование сотрудника платить больше за старые заслуги в другом месте. Часто приходится начинать, если не сначала, то почти с низов.

Коммуникативность из прошлого века

Коммуникабельным быть не обязательно в современном коллективе. Надо быть коммуникативным, то есть быть способным налаживать и поддерживать связь с людьми. Это взаимовыгодный обмен словами, чувствами, мыслями, без которого коллектив не сработается. Сплетничать с бухгалтерией о секретарше за обедом в столовой - это не коммуникативность.

Сопляки нам не указ

Сотрудники в возрасте боятся молодого руководства. Им страшно, что командовать будет кто-то возраста их детей. Отдавать приказы, учить, исправлять ошибки. Взрослым стыдно, неудобно, они винят себя в том, что не достигли успеха и сами не заняли руководящий пост. В такой ситуации подчиненному сложно соблюдать субординацию – хочется то помочь молодому директору, то в угол поставить за плохое поведение.

"Вы поймите"

«Я не успел, потому что память слабая, забыл», «Я опоздал, потому что медленно хожу»… Сотрудники в возрасте ждут снисхождения, и это раздражает коллег. Если руководство этого не пресекает – выходит плохой пример для других. Можно серьезно нарушить дисциплину и демотивировать остальных.

Очевидное – невероятное

Еще работодатели ожидают от работников в возрасте странных просьб. Например, для многих взрослых современный офис – это вредное производство. Первое, что надо выключить – кондиционер. Рассказывали такую историю: сотрудник работал за компьютером, потом все сохранял и выключал на время. Это была его борьба с радиацией. Ношение очков для компьютера, кактусы, стол по-фэншую, проездной на троллейбус и много что еще – это все странные просьбы. Молодые сотрудники часто работают в имеющихся условиях без обсуждения – и это их огромный плюс.

Некоторым взрослым, не всем, сложно понять, что рынок не будет подстраиваться под них. Быть классных взрослым теперь модно, но таковым можно стать только в случае подстройки под новые реалии. Потому всех и восхищают модели-бабушки, ухоженные бородатые дедушки в истаграме, что они не стали ворчать, брюзжать и ждать государственного закона о том, что все работодатели обязаны принимать на работу возрастных сотрудников. Они сами сделали себя другими.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО