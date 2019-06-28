Самый полный список стран, куда мы можем ездить без виз или получать ее по прибытию. Всего 101!

Мы подготовили для вас САМЫЙ полный список стран, куда жители Молдовы могут ездить без виз или получать ее прямо в аэропорту за определенную плату.

Безвизовый режим

Безвизовый режим – это режим взаимоотношений между странами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию. Безвизовый режим может устанавливаться как в одностороннем порядке (например, Республика Молдова установила безвизовый режим для граждан США, Канады, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии), так и в порядке взаимности (по двустороннему или многостороннему соглашению). При этом возможно ограничение по типам паспортов и срокам пребывания (например, безвизовый режим для обладателей биометрических или простых паспортов).

Граждане Республики Молдова могут въезжать без визы на территорию следующих стран:

Упрощенный визовый режим – это режим взаимоотношений между странами, при котором гражданам этих государств позволяется получить визу по прибытию в аэропорт. Упрощенный визовый режим может устанавливаться как в одностороннем порядке, так и в порядке взаимности (по двустороннему или многостороннему соглашению). При этом возможно ограничение по типам паспортов. Кроме того, упрощенный визовый режим подразумевает возможность освобождения от необходимости в визе ‒ это для граждан, которые являются обладателями действующей визы, выданной США, Канадой, странами Шенгенской зоны и ЕС и т.д.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ НА ПОЛПУТИ В ЕВРОПУ!

Горечь от отказа в визе в Молдове несравнима с ,,эффектом,, отказа во въезде на границе ЕС. Чтобы свести к минимуму риск отказа в безвизовом въезде, со стороны европейских пограничных служб, портал VIZA.md предлагает желающим путешествовать без виз в Европу, принять к сведению следующие советы для того, чтобы в полной мере воспользоваться безвизовым режимам:

1. Проверьте СПИСОК ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, в которые можете путешествовать без визы. Молдаване, обладающие биометрическими паспортами, могут путешествовать без виз (с 28.04.2014) на краткий период времени (90 дней пребывания в течение 6 месяцев) в:

Бельгию, Италию, Данию, Францию, Португалию, Швецию, Германию, Испанию, Финляндию, Люксембург, Грецию, Исландию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словакию, Словению, Венгрию, Швейцарию, Лихтенштейн, Болгарию, Кипр, Румынию, Хорватию.

2. Гражданам Молдовы, желающим совершить поездку в Ирландиюили Великобритании, по-прежнему, необходимо получить визу для этих двух государств-членов ЕС.

3. Иметь четкую цель визита (деловая поездка, туризм, визит к друзьям или родственникам, обучение не более 90 дней) и быть готовым, при первом требовании пограничной полиции сообщить цель поездки, куда вы едете, приблизительный срок пребывания;

4. Иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки, которые могут потребовать пограничники: авиабилет туда и обратно; забронированный номер в гостинице, копию удостоверения личности человека, который приглашает и его номер телефона / данные приглашающей организации (Желательно иметь приглашение), медицинскую страховку, зеленную карту (если вы путешествуете на машине);

5. Ваш биометрический паспорт должен быть действительным не менее шести месяцев;

6. Вы не сможете путешествовать без визы, если у вас простой паспорт;

7. Легальный период, предусмотренный для нахождения без визы, составляет 90 дней в течение 6 месяцев;

8. Нахождение на территории вышеуказанного легального срока, будет оштрафовываться на сумму до 3000 евро или отказом во въезде в Шенгенскую зону на срок до пяти лет;

9. Быть готовым подтвердить (пограничной службе) наличие финансовых средств, необходимых для въезда на территорию ЕС;

10. Безвизовый режим с вышеуказанными государствами НЕ ДАЕТ ПРАВО на: ТРУДОУСТРОЙСТВО, ИМИГРАЦИЮ,ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ, ОБРАЗОВАНИЕ (больше 90 дней). Чтобы работать, мигрировать или учиться, необходимополучить долгосрочную визу — виза тип D (национальную визу).

Приятного путешествия!