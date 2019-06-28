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Самый полный список стран, куда мы можем ездить без виз или получать ее по прибытию. Всего 101!
28.06.2019

Мы подготовили для вас САМЫЙ полный список стран, куда жители Молдовы могут ездить без виз или получать ее прямо в аэропорту за определенную плату.

Безвизовый режим

Безвизовый режим – это режим взаимоотношений между странами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию. Безвизовый режим может устанавливаться как в одностороннем порядке (например, Республика Молдова установила безвизовый режим для граждан США, Канады, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии), так и в порядке взаимности (по двустороннему или многостороннему соглашению). При этом возможно ограничение по типам паспортов и срокам пребывания (например, безвизовый режим для обладателей биометрических или простых паспортов).

Граждане Республики Молдова могут въезжать без визы на территорию следующих стран:

Страна

Срок пребывания
1 Австрия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
2 Албания 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
3 Армения 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
4 Азербайджан 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
5 Андорра Простой или биометрический паспорт
6 Антигуа и Барбуда Простой или биометрический паспорт
7 Багамские Острова 90 дней (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
8 Барбадос 28 дней (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
9 Беларусь 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
10 Бельгия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
11 Болгария 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
12 Венгрия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
13 Ватикан 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
14 Германия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
15 Гаити 90 дней (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
16 Греция 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
17 Гренада Простой или биометрический паспорт
18 Грузия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
19 Дания 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
20 Доминика Простой или биометрический паспорт
21 Индонезия 30 дней (без возможности продления)
21 Исландия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
22 Испания 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
23 Италия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
24  Израиль

90 дней в течение 6 месяцев / 180 дней со дня первого въезда в страну (наличие биометрического паспорта  обязательно). Израиль оставляет за собой право не допускать проникновения в страну нежелательных лиц или сократить их пребывание на территории Израиля. Рекомендуем молдавским гражданам, которые намерены путешествовать в эту страну, обеспечить себя доказательствами: забронированным номером в гостинице / или в гостях у граждан Израиля, и обратный билет в Республику Молдова, если пограничная полиция потребует предъявить данные доказательства.

 

Во избежание возникновения проблем при пересечении пунктов контроля границы Государства Израиль, в контексте отмены визового режима, граждане Республики Молдова должны будут принять во внимание следующую информацию, недавно опубликованную Министерством иностранных дел и европейской интеграции: ВНИМАНИЕ

 
25 Казахстан 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; обязательна регистрация в местных миграционных органах в течении 3 дней) Простой или биометрический паспорт
26 Киргизия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
27 Кипр 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
28 Латвия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
29 Литва 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
30 Лихтенштейн 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
31 Люксембург 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
32 Малайзия 30 дней (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
33 Мальта 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
34 Макао 90 дней в течение шести месяцев (Простой или биометрический паспорт)
35 Микронезия Простой или биометрический паспорт
36 Монако биометрический паспорт
37 Намибия Простой или биометрический паспорт
38 Нидерланды 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
39 Карибская часть Нидерландов: Аруба, Кюрасао, Синт-Маартен, Бонэр, Св. Евстафия, Саба 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
40 Норвегия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
41 Ниуэ 30 дней (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
42 Панама Простой или биометрический паспорт.

 

Действует  безвизовый режим для туристов, пребывания на срок до 6 месяцев. Срок действия загранпаспорта на момент въезда должен составлять не менее 3 месяцев. При этом надо обязательно подтвердить свою платежеспособность, имея при себе не менее 500 долларов США наличными или банковский чек, а также авиабилет для обратного выезда.
43 Острова Кука 31 день (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
44 Португалия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
45 Польша 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
46 Россия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; обязательна регистрация в местных миграционных органах в течении 7 дней)
47 Самоа 60 дней (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
48 Сан-Марино 90 дней (со дня первого въезда) Биометрический паспорт
49 Сент Винсент и Гренадины 30 дней (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
50 Сейшельские Острова неограниченый (Простой или биометрический паспорт)
51 Словакия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
52 Словения 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
53 Таджикистан 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
54 Турция 90 дней в течение шести месяцев  (Простой или биометрический паспорт)
55 Тунис 90 дней в течение шести месяцев (Простой или биометрический паспорт)
56 Узбекистан 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
57 Украина 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
58 Чеxия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
59 Чили 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
60 Фиджи 120 дней (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
61 Финляндия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
62 Франция 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
63 Французские Заморские Территорий и Департаменты  Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа, Реюньон, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сен-Пьер и Микелон, Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна

90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
64 Швеция 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
65 Эквадор 90 дней (со дня первого въезда) Простой или биометрический паспорт
66 Перу 180 дней (Простой или биометрический паспорт)
67 Румыния 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
68 Хорватия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
69 Швейцария 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
70 Черногория 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) Биометрический паспорт
71 Эстония 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
72 Сербия 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта  обязательно)
УПРОЩЕННЫЙ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

Упрощенный визовый режим – это режим взаимоотношений между странами, при котором гражданам этих государств позволяется получить визу по прибытию в аэропорт. Упрощенный визовый режим может устанавливаться как в одностороннем порядке, так и в порядке взаимности (по двустороннему или многостороннему соглашению). При этом возможно ограничение по типам паспортов. Кроме того, упрощенный визовый режим подразумевает возможность освобождения от необходимости в визе ‒ это для граждан, которые являются обладателями действующей визы, выданной США, Канадой, странами Шенгенской зоны и ЕС и т.д.

Страна

Стоимость и применение
1 Босния-Герцеговина виза не требуется гражданам имеющим действительную шенгенскую многократную визу, выданную государством ЕС или вид на жительство, выданный государством- ЕС / Шенгенской зоны (возможность пребывания в Боснии и Герцеговине до 7 дней)
2 Восточный Тимор по прибытию (USD 30)
3 Египет по прибытию — варьируется!!!
4 Иран по прибытию — варьируется!!!
5 Камбоджа по прибытию (USD 20)
6 Кения по прибытию (USD 50)
7 Коста Рика виза не требуется для граждан имеющих в паспорте действующую визу США, Канады или стран Европейского Союза
8 Лаос по прибытию (USD 30)
9 Ливан по прибытию (USD 40)
10 Маврикий по прибытию (плата не взимается)
11 Мадагаскар по прибытию (плата не взимается)
12 Макао по прибытию — варьируется!!!
13 Македония

виза не требуется от граждан у которых есть действительная многократная шенгенская виза типа C

( период пребывания в Республике Македония не более 15 суток)
14 Мальдивы по прибытию (плата не взимается)
15 Мозамбик по прибытию (USD 82)
16 Мексика виза не требуется для граждан имеющих в пасорте действующую визу США
17 Непал по прибытию — варьируется!!!
18 Палау  по прибытию (USD 50)
19 Руанда по прибытию (плата не взимается)
20 Сент-Люсия по прибытию — варьируется!!!
21 Союз Коморских Островов по прибытию (EUR 70)
22 Танзания по прибытию — варьируется!!!
23 Того по прибытию — варьируется!!!
24 Тувалу по прибытию (плата не взимается)
25 Уганда по прибытию — варьируется!!!
26 Федеративные Штаты Микронезии по прибытию (плата не взимается)
27 Шри-Ланка по прибытию (USD 25)
28 Ямайка по прибытию (USD 20)

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ НА ПОЛПУТИ В ЕВРОПУ!

Горечь от отказа в визе в Молдове несравнима с ,,эффектом,, отказа во въезде на границе ЕС. Чтобы свести к минимуму риск отказа в безвизовом въезде, со стороны европейских пограничных служб, портал VIZA.md предлагает желающим путешествовать без виз в Европу, принять к сведению следующие советы для того, чтобы в полной мере воспользоваться безвизовым режимам:

1. Проверьте СПИСОК ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, в которые можете путешествовать без визы. Молдаване, обладающие биометрическими паспортами, могут путешествовать без виз (с 28.04.2014) на краткий период времени (90 дней пребывания в течение 6 месяцев) в:

Бельгию, Италию, Данию, Францию, Португалию, Швецию, Германию, Испанию, Финляндию, Люксембург, Грецию, Исландию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словакию, Словению, Венгрию, Швейцарию, Лихтенштейн, Болгарию, Кипр, Румынию, Хорватию.

2. Гражданам Молдовы, желающим совершить поездку в Ирландиюили Великобритании, по-прежнему, необходимо получить визу для этих двух государств-членов ЕС.

3. Иметь четкую цель визита (деловая поездка, туризм, визит к друзьям или родственникам, обучение не более 90 дней) и быть готовым, при первом требовании пограничной полиции сообщить цель поездки, куда вы едете, приблизительный срок пребывания;

4. Иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки, которые могут потребовать пограничники: авиабилет туда и обратно; забронированный номер в гостинице, копию удостоверения личности человека, который приглашает и его номер телефона / данные приглашающей организации (Желательно иметь приглашение), медицинскую страховку, зеленную карту (если вы путешествуете на машине);

5. Ваш биометрический паспорт должен быть  действительным не менее шести месяцев;

6. Вы не сможете путешествовать без визы, если у вас простой паспорт;

7. Легальный период, предусмотренный для нахождения без визы, составляет 90 дней в течение 6 месяцев;

8. Нахождение на территории вышеуказанного легального срока, будет оштрафовываться на сумму до 3000 евро или отказом во въезде в Шенгенскую зону на срок до пяти лет;

9. Быть готовым подтвердить (пограничной службе) наличие финансовых средств, необходимых для въезда на территорию ЕС;

10. Безвизовый режим с вышеуказанными государствами НЕ ДАЕТ ПРАВО на: ТРУДОУСТРОЙСТВОИМИГРАЦИЮ,ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИОБРАЗОВАНИЕ (больше 90 дней).  Чтобы работать, мигрировать или учиться, необходимополучить долгосрочную визу — виза тип D (национальную визу).

Приятного путешествия!


 
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