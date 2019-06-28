Член ЦИК Молдовы Юрий Чокан о своей отставке: я ушел, потому что ЦИК поставили в политическую зависимость

Юрий Чокан уверен, что не пропадет, профессия есть.

Юрий Чокан подал в отставку с поста члена Центральной избирательной комиссии. Мы позвонили Юрию Чокану, чтобы узнать, какова причина его ухода.

- Я подал в отставку, потому что не согласен с изменением статьи 20-й Кодекса о выборах, - объясняет «Комсомольской правде» Юрий Чокан. - Если раньше для того, чтобы отправить в отставку члена ЦИК, необходимо было решение суда, то сейчас достаточно всего лишь решение парламента. То есть значительно уменьшили статус и гарантии, которые имели члены ЦИК для своей независимой работы. Членов ЦИК ставят в политическую зависимость, то, что с моей точки зрения неправильно, потому что нельзя рассчитывать на независимый ЦИК, если ты имеешь политическую зависимость его членов. Я добровольно написал прошение об отставке. Как поступят другие мои коллеги, не знаю, я отвечаю сам за себя.

- Чем дальше займетесь?

- Я свободный человек, у меня есть профессия, руки-ноги, голова, слава Богу...

Юрий Чокан закончил Технический университет в Кишиневе.

ЛЕОНИД РЯБКОВ