Член ЦИК Молдовы Юрий Чокан о своей отставке: я ушел, потому что ЦИК поставили в политическую зависимость

|
|
...
|
Главная
Юрий Чокан уверен, что не пропадет, профессия есть.
Юрий Чокан подал в отставку с поста члена Центральной избирательной комиссии. Мы позвонили Юрию Чокану, чтобы узнать, какова причина его ухода.
- Я подал в отставку, потому что не согласен с изменением статьи 20-й Кодекса о выборах, - объясняет «Комсомольской правде» Юрий Чокан. - Если раньше для того, чтобы отправить в отставку члена ЦИК, необходимо было решение суда, то сейчас достаточно всего лишь решение парламента. То есть значительно уменьшили статус и гарантии, которые имели члены ЦИК для своей независимой работы. Членов ЦИК ставят в политическую зависимость, то, что с моей точки зрения неправильно, потому что нельзя рассчитывать на независимый ЦИК, если ты имеешь политическую зависимость его членов. Я добровольно написал прошение об отставке. Как поступят другие мои коллеги, не знаю, я отвечаю сам за себя.
- Чем дальше займетесь?
- Я свободный человек, у меня есть профессия, руки-ноги, голова, слава Богу...
Юрий Чокан закончил Технический университет в Кишиневе.
ЛЕОНИД РЯБКОВ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|