Майя Санду прокомментировала арест имущества Илана Шора

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Политика
Премьер-министр Майя Санду прокомментировала арест, наложенный прокурорами на имущество Илана Шора. По ее мнению, это могло бы быть сделано по заказу депутата Влада Плахотнюка.
- Мы не знаем, как и сколько прокуроров все еще контролируются Плахотнюком, можем только предположить. Решение об аресте имущества Шора в том числе может быть распоряжением Плахотнюка, - заявила Майя Санду.
- С какой целью?
Несомненно, что прокуратура должна быть реформирована. Несомненно, что в прокуратуру должны попасть руководители, которые наведут порядок и вытащат из системы всех тех, кто действовал незаконно, кто позволял себе злоупотребелния, которые закрывали на это глаза, те, которые поощряли или принимали участие в коррупционных схемах. Вне зависимости от того, что произойдет в прокуратуре в ближайшие дни и недели, без смены руководителя и без глубокой реформы, все не нормализуется, - передает слова Майи Санду ZdG.md.
Напомним, что ранее прокуроры наложили арест на множество имущества, которое принадлежит Илану Шору.
Информацию сообщила временно исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.
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