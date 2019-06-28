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Политика
Майя Санду прокомментировала арест имущества Илана Шора
28.06.2019

Премьер-министр Майя Санду прокомментировала арест, наложенный прокурорами на имущество Илана Шора. По ее мнению, это могло бы быть сделано по заказу депутата Влада Плахотнюка.

- Мы не знаем, как и сколько прокуроров все еще контролируются Плахотнюком, можем только предположить. Решение об аресте имущества Шора в том числе может быть распоряжением Плахотнюка, - заявила Майя Санду.

- С какой целью?
- Он, возможно, пытается очистить имидж некоторых прокуроров, которые контролируются им, чтобы создать общественное мнение, что они освободились и заслуживают там оставаться. Конечно, может существовать и ситуация, когда они освобождаются от контроля Плахотнюка, некоторые прокуроры хотя вернуться к той практике, когда они решают, как будет работать закон руководствуясь только своим карманом и это представляет собой опасность.

Несомненно, что прокуратура должна быть реформирована. Несомненно, что в прокуратуру должны попасть руководители, которые наведут порядок и вытащат из системы всех тех, кто действовал незаконно, кто позволял себе злоупотребелния, которые закрывали на это глаза, те, которые поощряли или принимали участие в коррупционных схемах. Вне зависимости от того, что произойдет в прокуратуре в ближайшие дни и недели, без смены руководителя и без глубокой реформы, все не нормализуется, - передает слова Майи Санду ZdG.md.

Напомним, что ранее прокуроры наложили арест на множество имущества, которое принадлежит Илану Шору.

Информацию сообщила временно исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.


 
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