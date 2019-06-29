Экологи: Днестр деградирует

Представители Национального экологического центра Украины (Киев) и Международной ассоциации хранителей Днестра Эко-Тирас (Кишинев) обращают внимание власти и общества на проблемы экосистемы Днестра.

Как передает "ИНФОТАГ", руководитель центра Украины Руслан Гаврилюк отметил в пятницу на пресс-конференции, что "в рамках проекта, посвященного экосистемному подходу к вопросу гидроэнергетики, затронут вопрос влияния гидроэлектростанций на экологию рек".

"Такой подход подразумевает, что гидроэнергетику уже вряд ли можно назвать "зеленой". Но, к сожалению, ввиду отсутствия необходимых законодательных норм и ответственности властей в РМ и Украине, этому вопросу не уделяется достаточного внимания. При наличии некоторых позитивных моментов, таких как работа Днестровской комиссии, проблема реки не теряет остроты. Компания "Укргидроэнерго" не отказалась от намерения расширить гидроэнергоузел на Днестре", - сказал эксперт.

Эколог, член-корреспондент Академии наук РМ Елена Зубкова отметила, что "с расширением гидроэнергокомплекса связан процесс деградации реки".

"Несмотря на то, что в этом году Днестр вышел из берегов из-за дождей, этот фактор носит единичный характер, и одной из основных проблем реки остается снижение уровня воды. Из-за потери водными потоками скорости, происходит ряд необратимых явлений - умирают биологические виды (например, число видов рыб в некоторых местах сократилось с 49 до 7), происходит стагнация", - сказала она.

Ученый обратила внимание на строительство на Днестре одного из самых крупных в мире гидроаккумулирующих комплексов.

"Если еще заработают еще три турбины, мы можем констатировать смерть реки. А с учетом, того, что 80% воды в Молдове мы получаем из Днестра, проблема становится приоритетной для республики", - сказала эколог.