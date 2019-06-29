Минздрав проводил эксперименты над диабетиками

Инсулиновый скандал, раскрытый депутатом ПСРМ еще в конце 2018 года, вытащил на поверхность махинации по закупке Минздравом медикаментов для диабетиков.

Тогда депутат от Партии социалистов Владимир Односталко провел собственное расследование и выяснил - государственные органы, ответственные за приобретение препаратов для диабетиков, организовали коррупционную схему по закупке необходимых препаратов, даже не скрывая особо деталей махинаций.

«Блокнот Молдовы» среди первых присоединился к расследованию и распространению информации об этих махинациях, опубликовав обширный материал на эту тему.

Через несколько дней после публикации материала подала в отставку Зинаида Алекса, занимавшая на тот момент должность главного диабетолога в Молдове - без ее ведома закупки низкокачественного инсулина на 109 млн леев проводиться просто не могли.

Как отреагировала власть?

Тогда же Министерство здравоохранения опубликовало пресс-релиз, утверждая, что некое политическое лобби устроило скандал на ровном месте, а диабетики зря бунтуют и собирают подписи. В ведомстве предположили, что пресса спекулирует на этом скандале и зарабатывает себе очки.

Оказалось, что Ассоциация молодежи с диабетом DIA, вставшая на борьбу против закупки властями некачественного инсулина, для Министерства здравоохранения совершенно не показательна.

Были обещаны и расследования сделок по закупке инсулина, и создание комиссии по проверке качества медикаментов, но никто пока так и не ответил за эти эксперименты над жизнью и здоровьем диабетиков - обещания так ими и остались.

Как стало известно «Блокноту Молдовы» из источника, заслуживающего доверие, CNA (Национальный центр антикоррупции - прим. ред.) тогда все же отреагировал на информацию депутата ПСРМ Владимира Односталко и начал собственное расследование и сбор доказательной базы.

По словам источника, на тот момент было очень сложно проводить следственные действия по этому делу, так как правительство Филипа и руководство ДПМ предпринимало все усилия для блокирования этого расследования.

Учитывая, что на тот момент ДПМ полностью контролировало деятельность CNA, делу не давали ход до последнего момента, так как в нем были замешаны руководители из Министерства здравоохранения, чиновники государственных учреждений и компании, напрямую или косвенно аффилированные Демпартии.

Как рассказал наш источник, некоторые сотрудники CNA продолжили изучение коррупционных схем и собрали необходимую доказательную базу, несмотря на все препоны от чиновников, подконтрольных ДПМ.

На этот момент проводятся последние процессуальные формальности, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов представят доказательства того, что бывшее правительство и некоторые представители ДПМ причинили ущерб государству на миллионы леев по одному только «инсулиновому» скандалу.

- Мы надеемся, что расследование будет завершено, и в ближайшее время будут названы конкретные персонажи, организовавшие и принявшие участие в массовых экспериментах над диабетиками Молдовы. Причиненный ущерб здоровью граждан невозможно оценить на этот момент, но он просто чудовищный. Это не стоит никаких денег – проводить эксперименты над здоровьем людей из желания обогатиться. Там же дети, беременные женщины, инвалиды…, - сообщил анонимный источник.

Одновременно, депутат ПСРМ Владимир Односталко продолжал пристально отслеживать деятельность государственных чиновников, которые курировали закупку препаратов и оборудования для диабетиков.

Обо всех выявленных нарушениях депутат-социалист сообщал в открытых публикациях в соцсетях, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с ними. Сегодня на странице Владимира Односталко появилась публикация о последней коррупционной схеме, которая была проведена на финишной черте при правлении правительства Павла Филипа и под непосредственным контролем ДПМ.

- После запуска нашей кампании "Профилактика'', стало поступать очень много заявок от граждан, врачей, по поводу другого вопроса связанного с диабетиками…В ,,том самом тендере'' по закупке аналогов инсулина «STRIM» (Украина), некоторые представители предыдущей власти – Демократической партии решили закупить для всех диабетиков глюкометры и тесты. На первый взгляд все только для народа, но что последовало дальше, это интересно.

1. В условиях тендера написано, что поставка должна осуществляться до 30.04.19. Сейчас мы плавно переходим в июль, но не все пациенты получили глюкометры и тесты. По мне так это является нарушением, причём грубым, за которое экономический агент должен платить штраф (обычно это 5 % от суммы договора). Но и в этом случае никакого штрафа….

2. Глюкометры без батареек, даже тут махинаторы решили сэкономить. Есть фото подтверждение.

3. Посмотрев внимательно упаковку мы замечаем что так называемый ,,diapazon de măsurare'' 1,1-33,3 mmol/l , в условиях тендера потребовали 1-33,3 mmol/l. Несоответствие? Причём грубое.

4. Дистрибуция через Poșta Moldovei, это ещё одно несоответствие и вообще не понятно на каком основании государство должно брать на себя эти затраты? Обычно дистрибуция включена в цену, тут же не ясно кто и сколько платит.

Есть ещё много вопросов на которые я буду требовать ответа, но одно ясно, пациенты должны иметь возможность получать тесты по тому же принципу что и компенсированные лекарства. Идём дальше…., - написал депутат ПСРМ Владимир Односталко на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом стало известно о том, какие грандиозные махинации проводились представителями государственных структур под благими намерениями «для блага диабетиков», все причастные коррумпированные лица обогатились на миллионы леев и долларов.

Редакция «Блокнота Молдовы» призывает представителей прокуратуры, НЦБК и правоохранительных органов активно внедриться в заключительную фазу расследования, чтобы все участники коррупционных схем предстали перед законом.

1. Над больными диабетом людьми фактически проводились опыты, закупая инсулин, не прошедший тестирование и необходимую сертификацию в международных медицинских структурах.

2. Лекарства закупались по завышенной цене, и Республика Молдова платила за закупочную цену в два, а то и в три раза дороже, чем эти же лекарства стоили в свободной продаже в Украине и других государствах.

3. Закупка необходимых глюкометров для всех диабетиков Молдовы проведена с нарушением контрактных обязательств, помимо несоответствия требуемым характеристикам и с недоукомплектацией.

Отилия ЛИПЧАНУ