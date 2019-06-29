Продлен срок оформления пособий по отцовству

Срок, в течение которого отец новорождённого ребёнка может подать заявку на предоставление пособия по отцовству, увеличен до 12 месяцев с момента рождения ребенка. Изменение вступает в силу 1 июля 2019 года. Согласно Трудовому кодексу, отец имеет право на отпуск по отцовству продолжительностью 14 календарных дней, который предоставляется на основании заявления в письменной форме, в первые 56 дней после рождения ребёнка, передаёт IPN.

Национальная касса социального страхования отмечает в своём пресс-релизе, что отец, застрахованный в государственной системе социального страхования, работающий на основании индивидуального трудового договора или состоящий в служебных отношениях на основании административного акта, имеет право на пособие по отцовству. Для получения пособия необходимо подтвердить наличие совокупного страхового стажа продолжительностью не менее 3 лет или не менее 9 месяцев в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате рождения ребёнка. Он также должен подтвердить, что получал застрахованный доход в течение последних 3 месяцев, предшествовавших месяцу рождения ребёнка, и на всех предприятиях, где он работает, на основании заявления ему был предоставлен отпуск по отцовству в первые 56 дней со дня рождения ребёнка.

Заявление о назначении пособия по отцовству можно подать в том числе в электронном виде на официальном сайте национальной кассы социального страхования (www.cnas.md) посредством электронной услуги „e-Заявление о пособиях семьям с детьми”.

Кроме того, заявление можно подать в территориальную кассу социального страхования по месту жительства или по месту нахождения, либо в территориальную кассу, в зоне обслуживания которой находится предприятие, являющиеся основным местом работы.

Пособие по отцовству выплачивается однократно в течение всего периода, через выбранных поставщиков платёжных услуг. Расчётная база пособия составляет 100 процентов от среднемесячного дохода, который определяется путём деления застрахованного дохода, полученного на всех предприятиях, где получатель осуществляет свою трудовую деятельность, на количество месяцев, в которые этот доход начислялся за последние три календарных месяца, предшествовавшие месяцу рождения ребёнка.

Работодатели, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, обязаны представить информацию об установлении социальных прав, в соответствии с формой и утверждённым Министерством финансов способом, в течение 10 рабочих дней со дня трудоустройства или изменения/прекращения трудовых отношений, издания приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком или отпуска по отцовству.