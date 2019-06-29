Американский посол ответил на вопрос, вышлют ли США Плахотнюка в Молдову

Всё возможно, считает посол. Американский посол Дерек Хоган пояснил, что США может в ближайшем будущем выдать Влада Плахотнюка, по сути, подтвердив, что опальный олигарх находится именно там.

По его словам, экстрадиция Плахотнюка вполне возможна, а между американцами и Плахотнюком нет никакой скрытной договорённости:

- Это возможно, если правительство США получит запрос от местных властей, то он будет проанализирован и вынесено решение. В таком случае он может быть экстрадирован.

Мы ни о чём с ними не договаривались, не было никаких обещаний, что если он-де уйдёт, мы ему окажем помощь в укрывательстве, - заявил Хоган в эфире телеканала TVRMoldova.