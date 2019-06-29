29 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Американский посол ответил на вопрос, вышлют ли США Плахотнюка в Молдову
29.06.2019

Всё возможно, считает посол. Американский посол Дерек Хоган пояснил, что США может в ближайшем будущем выдать Влада Плахотнюка, по сути, подтвердив, что опальный олигарх находится именно там.

По его словам, экстрадиция Плахотнюка вполне возможна, а между американцами и Плахотнюком нет никакой скрытной договорённости:

- Это возможно, если правительство США получит запрос от местных властей, то он будет проанализирован и вынесено решение. В таком случае он может быть экстрадирован.

Мы ни о чём с ними не договаривались, не было никаких обещаний, что если он-де уйдёт, мы ему окажем помощь в укрывательстве, - заявил Хоган в эфире телеканала TVRMoldova.


 
Количество просмотров:
139
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.