В России задержан один из участников «молдавской схемы» отмывания денег

Экс-член совета директоров банка «Европейский экспресс» осуществлял финансовые махинации вместе с Плахотнюком и Платоном.

Сегодня, 28 июня, стало известно об аресте бывшего члена совета директоров ООО КБ «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина по обвинению в участии в преступном сообществе, отмывавшем деньги по «молдавской схеме». В этом же преступлении обвиняются бывший председатель Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон. О том, что «Восточный Экспресс» входил в число банков, отмывавших деньги по «молдавской схеме», стало известно ещё в ноябре 2015 года.

Ее суть заключалась в том, что в Молдове оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей.

Согласно материалам следствия, Олег Кузьмин был лично знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России – экс-лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком, который числится в розыске сразу по трем уголовным делам, и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном, приговоренным в Молдове к 25 годам заключения. Следователи считают, что финансовые аферы осуществлялись ими совместно.

Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году. Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также указывалось, что эта кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Именно по заявлению Кузьмина было возбуждено уголовное дело против известного в узких кругах финансиста Петра Чувилина и бывшего сотрудника УФСБ по Москве и Московской области Юрия Ярославцева. Они потребовали за отзыв запрета Центробанка РФ на открытие новых вкладов и филиалов для «Европейского экспресса» в 5 млн долларов. «Решальщиков» задержали при передаче первых 1,5 млн долларов, сообщают российские СМИ.

Ранее МВД России предъявило обвинение экс-лидеру Демократической партии Молдовы бизнесмену Владимиру Плахотнюку в руководстве наркосиндикатом. Как сообщили в МВД России, экс-глава ДПМ Влад Плахотнюк проходит по уголовному делу о транснациональном преступном сообществе, которое организовало канал поставок гашиша из Северной Африки транзитом через Евросоюз в страны СНГ. Вместе с экс-лидером демократов обвинения были предъявлены и его доверенному лицу – профессиональному спортсмену и бывшему депутату Константину Цуцу.