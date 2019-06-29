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Общество
Появились первые фотографии новых билетов для общественного транспорта
29.06.2019

Включена "повышенная противоксероксная защита". Появились фотографии новых билетов для кишинёвского общественного транспорта, размером 29 на 47 мм. Они будут изготовлены из серой бумаги и оснащены дополнительными видами защиты от копирования.

В последнее время было немало свидетельств того, что некоторые ушлые кондукторы наловчились изготовлять билеты на ксероксе, в результате чего Управление электротранспортом города Кишинёва приняло подобное решение. Для его из бюджета были выделены 430 тысяч леев.

За последний год были зарегистрировано 24 случая использования фальшивых билетов - проблема действительно существовала. Новые билеты будут использоваться с 1-го июля.


 
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