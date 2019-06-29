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Общество
Молдаване, отправившиеся покорять Ледовитый океан, проделали половину пути
29.06.2019

Искатели приключений из Молдовы, отправившиеся покорять Ледовитый океан, проделали половину пути. Яхта прошла через ледники, а членам экипажа выпала возможность полюбоваться китами.

Правда, не обошлось без неприятностей. На 11-й день экспедиции судно встало из-за неполадок в топливной системе. Полдня ушло на ремонт, и путешественники добрались до рыбацкой деревни в Гренландии, чтобы сделать полный техосмотр.

"Сломался двигатель, и мы не знали как его починить. Затем вышли в открытое море, и нас настиг сильный шторм - около пяти баллов. Поэтому мы решили провести день в этом фьорде", - сказал участник экспедиции Дан Унтура. Путешественники говорят - это самые сильные впечатления в их жизни.

"Наконец мы добрались до Гренландии, и у нас есть интернет. Ледники здесь метров 20 в высоту и около ста в ширину. На горизонте горы, а до них - ледники".

До места назначения участники экспедиции рассчитывают добраться 2 июля.

"До сих пор мы преодолели почти 1200 морских миль, то есть около трех тысяч километров. Пункт назначения - город Илулиссат. Там очень красиво. А еще он известен брачными танцами килов", - отметил участник экспедиции Олег Марджина.


 
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