Игорь Додон: Депутаты Влад Плахотнюк и Илан Шор вылетели из кишиневского аэропорта без таможенного контроля

Депутаты Влад Плахотнюк и Илан Шор вылетели из кишиневского аэропорта без таможенного контроля. Об этом заявил президент Игорь Додон, добавив, что оба политика были единственными в стране, кто пользовался особыми привилегиями. По словам главы государства, они покинули республику без документального подтверждения.

“Существовали два отдельных входа, куда заехали Шор и Плахотнюк по отдельности. Представьте себе, без контроля багажа, без ничего, без паспортного контроля. Они приехали на машинах и сразу сели в самолеты. У нас также есть и другая информация, что у них есть два или три удостоверения личности”, – сказал президент в эфире телеканала N4.

Компания АВИА Инвест, которая управляет аэропортом, опровергает эти обвинения.

“Для всех пассажиров без исключения, которые летают через Международный аэропорт Кишинева, существуют только выходы, которые обеспечивают полный контроль и идентификацию документов, а также таможенное соблюдение всех правовых норм пересечения государственной границы. Таким образом никаких других «специальных» входов нет и никогда не было. Принимая во внимание риски, связанные с безопасностью аэропорта, просим государственных служащих, политиков воздерживаться впредь от таких необоснованных и неубедительных заявлений”, – заявила пресс-секретарь аэропорта Родика Русу.

Между тем министр внутренних дел считает, что Влад Плахонтюк и Илан Шор покинули Республику Молдова через Приднестровский регион.

“Я могу вам сказать, что этот человек, трус, не выбрал ни аэропорт, ни таможню Скулень или Леушень, а решил бежать через Приднестровье. Туда поехал и он и Шор. Один направился в Одессу, другой в Киев. Из Киева Плахотнюк улетел в Лондон, а оттуда куда направился может знать только он и его окружение”.

Информация о местонахождении двух политиков противоречива. Некоторые источники говорят, что Илана Шора видели якобы в Израиле, а Влада Плахотнюка, в Лондоне или Соединенных Штатах Америки. Однако адвокат лидера партии Шор говорит, что депутат якобы заверил его, что он находится в стране. А демократы заявляют, что их бывший председатель отправился к своей семье, но куда именно не уточнили.