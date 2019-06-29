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Общество
Поддельная парфюмерия заполонила страну, но жители Молдовы все равно ее покупают
29.06.2019

Агентство по защите прав потребителей провело исследование в области соответствия парфюмерной продукции стандартам качества.
В результате проверок выяснилось, что 10% парфюмерии в нашей стране является подделкой. Так, на Центральном рынке в среднем флакон с «благоухающей» парфюмерией можно купить за 100 леев. Не помогают продавцам даже штрафы. Однако в реальности цифры могут быть намного выше.

- Предлагают продукцию под видом известных марок во флаконах в виде ручки. К сожалению, такие продавцы предпочитают бесконечно платить штрафы, и дальше продолжают обманывать покупателей. Кроме того, нужно обратить внимание на бутылочку - трубочка распылителя должны быть изогнутой, чтобы можно было использовать все до последней капли, - заявил сотрудник Нац агентства Николай Оларашу для Publika TV.

Максимальный штраф за продажу такой контрафактной продукции достигает 8 тыс. леев.

Наверняка жители Кишинева часто были свидетелями, когда продажей «оригинальной парфюмерии» являются подозрительные цыгане, которые в людных местах, торговых центрах и на улицах подходят к людям и предлагают такие «духи».


 
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