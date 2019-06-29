Поддельная парфюмерия заполонила страну, но жители Молдовы все равно ее покупают

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Общество
Агентство по защите прав потребителей провело исследование в области соответствия парфюмерной продукции стандартам качества.
- Предлагают продукцию под видом известных марок во флаконах в виде ручки. К сожалению, такие продавцы предпочитают бесконечно платить штрафы, и дальше продолжают обманывать покупателей. Кроме того, нужно обратить внимание на бутылочку - трубочка распылителя должны быть изогнутой, чтобы можно было использовать все до последней капли, - заявил сотрудник Нац агентства Николай Оларашу для Publika TV.
Максимальный штраф за продажу такой контрафактной продукции достигает 8 тыс. леев.
Наверняка жители Кишинева часто были свидетелями, когда продажей «оригинальной парфюмерии» являются подозрительные цыгане, которые в людных местах, торговых центрах и на улицах подходят к людям и предлагают такие «духи».
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