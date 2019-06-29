Жители Ирака съели в 2018 году 5 млн яиц от «молдавских» кур

Потенциал для экспорта очень обширный. Несмотря на серьезную стагнацию в деятельности многих компаний, есть предприятия, демонстрирующие успех менеджмента.

Так, Avicola SA (с. Корлэтень, р-она Рышкань) экспортировала в Ирак 10 млн яиц на сумму $500 000. В этом году стоимость куриного яйца упала, к настоящему моменту за период 2019 года в Ирак были поставлены 3 млн яиц на 125 тыс. долларов США.

Менеджер компании Светлана Урзика пояснила для «Логос-пресс», что в компании используется самое современное оборудование. В результате за производственным процессом наблюдает в цехе 1-2 человека.

В компании яйца делят на две категории – A и B.

- Яйца категории А компьютер оценивает не по размеру, а по весу, и делит на три сорта: S (маленькие), M (средние) и L (крупные). После они автоматически расфасовываются в клетки и далее – в торговлю, - пишет издание о формате работы предприятия.