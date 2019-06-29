Президент Молдовы раскрыл журналистам подробности июньских событий

Президент Молдовы Игорь Додон дал большое интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», чья аудитория составляет десятки миллионов телезрителей в странах СНГ.

Глава государства подробно и обстоятельно рассказал о событиях июня, изменивших Молдову и давших нам шанс на развитие. Он особо подчеркнул широкий компромисс между двумя парламентскими силами с разными взглядами, которые отложили противоречия в сторону и освободили Молдову от криминального режима при поддержке важнейших внешних партнеров.

На вопрос, можно ли назвать происходившие в Молдове события революцией, президент ответил, что нет, и что самым большим достижением новой власти он считает то, что удалось избежать дестабилизации обстановки в стране.

– Мне не нравится слово «революция». Революция – обычно дестабилизация. У нас дестабилизации не было. Нас провоцировали. И 8, и 9, когда поступали заявления, что меня арестуют, мою семью. Пытались добиться, чтобы я убежал из страны, на депутата было давление. Вывели спортсменов, которые защищали министерство, чтобы мы туда не заходили. Нас провоцировали, чтобы мы вытащили народ, и пошли стенка на стенку. Я тогда настоял, что мы этого делать не будем. И вот просто сконцентрировалось на то, чтобы люди на местах выступали в поддержку новой власти. И параллельно наши внешние партнеры начали давление. И нам это удалось. И, я думаю, что это большое достижение. Поэтому что эти события – 8, 15 июня войдут в новейшую современную историю Республики Молдова, - заявил Игорь Додон в интервью телеканалу «МИР».

Союз социалистов и блока АКУМ поддержали и Россия, и ЕС, и США, поскольку, по словам президента, всем надоели геополитические игры прежней власти с внешними партнерами и серьезными мировыми игроками.

- Это работает на определенном периоде времени, но на каком-то этапе большие игроки смотрят – нас пытаются разводить. И все это заканчивается. Я думаю, что это просто всем надоело. И Европейскому союзу, и Соединенным Штатам, и Российской Федерации.

У нас был примерно такой случай в 2016 году, когда мы тоже объединились, вся оппозиция в январе, парламент напротив. Мы окружили парламент, вот как раз когда Плахотнюк создал вот это парламентское большинство из перебежчиков. (…) Тогда Плахотнюк просто получил поддержку Соединенных Штатов и пошел дальше, несмотря ни на кого. Потом европейцы тоже поменяли позицию и поддерживали. Я им всем тогда говорил, в 2016 году, что это ошибка, вы увидите, чем это закончится. (…) Потом Европейский союз остановил финансирование и поддержку Молдовы в прошлом году, потому что понял, что с этим правительством нельзя работать, хотя мы их предупреждали еще три года назад, - рассказал Игорь Додон.

Глава государства пояснил, что в этом году Плахотнюк пытался сделать то же самое, намеренно играя на интересных для США вопросах, чтобы получить индульгенции от американцев. До того, как уйти из власти, принял решение отдать им участок под строительство посольства и поменять размещение посольства Молдовы из Тель-Авива в Иерусалим. На Соединенные Штаты эту игру раскусили.

Президент Молдовы подчеркнул, что он – за взвешенную внешнюю политику.

- Я не хочу, чтобы по Пруту был железный занавес и это не получится. Да, я против того, чтобы мы входили в НАТО, я за нейтралитет. Потому что это в Конституции. Да, я за то, чтобы мы возобновили хорошие отношения с Россией, потому что это наш рынок, это энергоресурсы, там 500 тысяч наших граждан работают. В чем проблема? Я очень рад, что наши западные партнеры нас услышали. Я с этой концепцией вот этой взвешенной внешней политики, выступал на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. И в течение последних 1,5 – 2 лет я системно эту позицию доводил до наших западных партнеров. Россияне ее поддерживают. Я думаю, что это тоже сыграло свою роль, когда было принято окончательное решение не поддерживать режим Плахотнюка, как это было в 2016 году, - отметил президент.

Отстранение от власти олигархического правительства стало возможно благодаря альянсу Партии социалистов и блока АКУМ. Глава государства отметил, что впервые за 28 лет политики, которые думают по-разному и видят по-разному будущее своей страны геополитически, партии, у которых разная идеология, объединились вместе.

- Я вам хочу сказать, что этот внутренний консенсус (можно упомянуть про единство, национальное единение), это правительство, это парламентское большинство поддерживается как минимум 80% населения. И те, которые хотят в Европу, и те, которые хотят объединения с Румынией даже, говорят, что мы молодцы, - отметил Игорь Додон.

Глава государства пояснил, что сторонники ЕврАзЭС также поддержали правительство во главе с Майей Санду, которое хочет европейской интеграции

- Такого в Молдове не было. Это уникальный шанс для нас всех. Это уникальный шанс для Молдовы, чтобы создать нормальную политическую систему и проводить ту идею, которую я уже два года пытаюсь всем объяснять внутри страны (и у меня получается) и внешне. Чтобы мы проводили взвешенную внешнюю политику.

Да, у нас есть соглашения с Европейским союзом, нужно их использовать на благо страны. Нужно возвращать диалог с Российской Федерацией. Я очень рад, что госпожа премьер-министр с этим согласна. И в своих выступлениях она говорит, что нужно обязательно возвращать хорошие отношения с Россией. Вот буквально вчера она написала письмо правительству России, чтобы вернули льготы по торговле. Конечно, никто не ожидал, да я сам не ожидал, честно вам скажу, - признался Игорь Додон.

Президент Молдовы рассказал, как два с половиной года назад боролся с Майей Санду на президентских выборах. Это была очень жесткая борьба. Игорь Додон победил во втором туре с небольшой разницей в 52 на 48%. Он тогда и подумать не мог, что будет выдвигать Майю Санду на должность премьер-министра. Но, несмотря на это, у президента с премьером очень хороший диалог.

- Это хорошо для страны. Мы получили шанс поменять ситуацию. И я думаю, что если нам удастся сохранить это правительство – сколько получится: год, два, три, может быть целый мандат, четыре – противостояние в обществе, которое есть сейчас, может исчезнуть. И это хорошо для Республики Молдова, - подчеркнул глава государства.