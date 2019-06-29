Осторожно: в Одессе: жительнице Кишинева пришлось отдать 500 гривен, чтобы вернуть снятые с автомобиля номера

Наша соотечественница Ольга Лолло предупреждает, что все сделано для того, чтобы проще было договориться с воришками, чем обращаться в полицию. Жительница Кишинева Ольга Лолло поехала отдохнуть в Одессу и попала в неприятную историю.

«Дорогие друзья, кто собирается на Украину, позаботьтесь о том, чтобы ваши номера были хорошо прикручены и их было сложно снять! - предупреждает в группе «Город без маршруток» в ФБ Ольга. - Снимают иностранные номера, оставляют вам номер телефона и потом за 400-500 гривен вы их выкупаете. Вызывать полицию - заморочка, сами понимаете, дешевле откупится, на это и рассчитано. Номера обычно они прячут где-то неподалёку, Можете попытаться поискать, но прячут хорошо.

Рассказывают сказки про то, что это не они, они только посредники. Можно рискнуть и за 200 гривен договориться на один номер, всё равно два номера спрятаны вместе и вряд ли они рискнут вернуться, чтобы забрать один. Если не хотите поиграть в детективное расследование, как я это делала вчера, позаботьтесь о надёжности прикреплённого номера. Всем добра. P.S. сняли номера на платной парковке на Ланжероне, в мега-людном месте».

Ольга рассказала, что сотрудники платной парковки, только пожимали плечами и улыбались в ответ на претензии. Мол, безопасность обеспечивается полицией.

- Со всех автомобилей с иностранными номерами сняли, не только у нас, - говорит Ольга. - Если вы отказываетесь платить за возврат номеров, придется поехать в полицию, вам выписывают справку, вы изготавливаете на месте дубликаты временные, которые обойдутся так же либо дороже. Либо едете с этой справкой без номеров и имеете сказочную историю на таможне. Потом занимаетесь восстановлением тут на месте. Всё сделано так, чтобы вам было проще дать денег на месте.

ЛЕОНИД РЯБКОВ