Житие молдавского олигарха Шора: кредиты на миллионы и сдача недвижимости в аренду

Миллионер довел ситуацию до того, что брал деньги в долг у несчастной мачехи. На широкую ногу жил мэр Оргеева Илан Шор в прошлом году! Помимо зарплаты в мэрии Оргеева в 10 000 леев, он взял два кредита на 20 млн леев.

Кроме того, Шор получил крупную денежную помощь от российского бизнесмена. Однако самым важным приобретением является люксовый автомобиль, купленный по космической цене в 25 миллионов российских рублей, что эквивалентно 7,4 миллиона леев, пишет anticoruptie.md

В прошлогодней декларации о доходах Илан Шор указал, что годовой оклад мэра составляет более 114 000 леев, то есть около 10 000 леев в месяц, в то время как его жена Жасмин, зарабатывает менее миллиона рублей (приблизительно 285 000 леев). Шор также указал, что получил щедрое пожертвование в размере 10 миллионов рублей от российского бизнесмена Руслана Яхудина, основателя компании Tako. Он юрист в области налогового права и акционированию, предоставляет консультации по инвестиционным проектам, разрешению налоговых споров и корпоративных конфликтов.

В том же заявлении Илан Шор сообщил о долгах в размере более 70 млн леев. Кредит в размере 20 млн леев был взят в 2018 году и должен быть возвращен к 2023 году. Ранее в 2017 году депутат взял кредит в 16 млн леев, который должен вернуть в 2022 году. Другой кредит на 18 млн - в 2015 году, его нужно погасить к 2020 году, а еще два кредита на 16 миллионов леев и 349 200 евро нужно вернуть в 2021 году. Все кредиты были взяты у Илоны Шор, его мачехи.

А жена Шора взяла кредит в 2 200 000 российских рублей у своего отца Льва Манахимова. В декларации Шор записал и суммы, которые он держит на банковских счетах - 1,3 млн леев, 1100 долларов и 18300 евро. В графе недвижимость Илан Шор указал землю в 27 соток и два помещения, площадью 273 и 644 квадратных метра, сданные в аренду в последний день прошлого года. Общая стоимость недвижимости составляет 8,1 млн леев. Шор указал Bentley Mulsanne Extended, выпущенный в 2017 году, и купленный за 25 750 000 российских рублей в 2018 году. Три других роскошных автомобиля, Mercedes 600 (2005 года), Mercedes ML 500 4 Matic, произведенный в 2015 году, и Audi A8 (2017 года) были приобретены в 2018 году. 31 декабря 2018 года Шор также получил в подарок часы Rolex, стоимостью 10 тысяч евро.

Как и в предыдущие годы, Шор сообщил о двух квартирах площадью 158 кв. м и 239 кв. м, последняя из которых была куплена в 2013 г.; половине квартиры, принадлежавшей ему с 2002 г.; жилом доме площадью 200 кв. м, приобретенном в 2014 г. и гараже 48,6 кв. м. Шору так же принадлежат три автомобиля: Toyota Runner с 1997 года, GAZ 2410, выпущенный в 1998 году, и Bentley Continental, выпущенный в 2010 году и купленный в 2014 году с заявленной стоимостью более 2,5 млн леев.

НИКИТА ЗВЕРЕВ