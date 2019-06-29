Михай Мунтяну уволен: Директор мне сказал, что была бы жива Мария Биешу, он уволил бы и ее!

В театре теперь не осталось ни одного дирижера и режиссера, уволили даже балетную пару Терентьевых, которую знают во всем мире.

На днях руководство Национального театра оперы и балета уволило 17 ведущих своих артистов. В их числе оказался и наш великий тенор, народный артист СССР, который был главным партнером Марии Биешу, Михай Мунтяну. Уволили их всех по инициативе директора театра Иона Гросу.

- Да, уволили меня, это случилось 19 июня, - мы дозвонились до Михая Ивановича. - Потому что я давным-давно, когда все было хорошо, говорил, что этот человек (Ион Гросу — прим.авт.) не отсюда, ничего общего с оперой и балетом не имеет. Он танцевал где-то в художественной самодеятельности. Но, так как назначали, как хотели, его и назначили. Я тогда высказался по этому поводу.

Меня выслушали, но я после этого оказался в очень большой немилости. После 8 июня директор должен был подать в отставку, если бы он имел совесть! Потому что Его связь с высшим руководством Демократической партии — это не то слово! А он, видимо, решил идти ва-банк. Он уволил всех ведущих артистов, уволил всех, у нас уже нет в театре дирижеров, нет режиссеров, уволил Терентьевых, балетную пару, которая танцует во всем мире... Вместо режиссеров назначили двух, у которых нет соответствующего образования.

- А вас на каком основании уволили?

- А нет никакого основания! Директор просто не продлевает контракты.

- Вы же наше достояние, величайший тенор!

- Но он-то об этом не знает.

- Будете добиваться справедливости?

- Не знаю, но это какой-то беспредел! Как можно человека, который не знает, что такое опера, как его можно было назначить на такой пост?! Мне сказали, что так надо. Я, вообще, не знаю, чем это кончится. Я болею за театр! Когда меня он уведомил о моем увольнении, я спросил его: «Если бы была жива Мария Биешу, вы бы тоже ее уволили?» Он ответил, что да, уволил бы. Я сказал, что мне его жаль и ушел...

ЛЕОНИД РЯБКОВ