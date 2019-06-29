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Псориаз и и изменение погоды. Из книги доктора Огневой...
29.06.2019

Псориаз и и изменение погоды.   Из книги доктора Огневой СМ МОЯ ЖИЗНЬ И МОЙ ПОЕДИНОК С ПСОРИАЗОМ

Бывают дни, когда опускаются руки. И НОГИ НЕ ОЧЕНЬ ТО ИДУТ. Ничего не болит. А силы как будто  утекли в неизвестном  направлении.  Начался зуд кожи. И началось обострение псориаза…..Не исключено, что во всем виновата погода! Но за все годы моей практики я убедилась,что есть ряд больных на которых влияет изменение погоды Метеозависимость это все же диагноз.

Метеочувствительность –это когда человек подвержен колебаниям в легкой степени. Метеозависимость-это когда смена погоды вызывает ощутимое ухудшение самочувствие. Метеопатия-это тчяжелое зависимость от погодных явлений заставляющая принимать лекарства или обращаться к врачу.  Чем больше у человека хронических заболеваний ичем слабее иммунитет,тем сильнее проявляется реакция на погоду. Из всех живущих на земле рас от метеозависимости более всего страдают европейцы. Те, кто живут в умеренном климате- в центре Европы, в Европейской части России и в Центральной части  Сибири. По статистике в 10% случаев метеозависимость наследуется по материнской линии.В 40% является серьезным заболеванием сосудов , а в оставшуюся половину медики включают накопившиеся в течении жизни проблемы со здоровьем- от родовой травмы до ожирения и язвы желудка.

Больше всех метеозависимостью страдают люди ,рожденные  в годы низкой активности солнца 1922  1923 1924 1932 1933 1934  1943 1944 1953  1954  1963  1964  1965  1974   1975  1985  1986  1987  1997  1998 1999. Метеозависимость у детей-почти всегда следствие тяжелой беременности или тяжелых родов. Чаще всего полученные в этом периоде недуги остаются с человеком на всю жизнь. Можно только следить за сводками погоды и заблоговременно принимать меры.

Самые коварные болезни, котрые могут привести к метеозависимости в течении жизни-хронические  заболевания дыхательных путей  ( тонзиллиты,ангины,повторяющиеся пневмонии) атеросклероз,атоиммунные заболевания –это  сахарный диабет и естественно_- псориаз, гипотония и гепертония.Например, нередко бывает что для одних солнце-это прилив сил,а для других-проблема с самочувствием.

Несколько рекомендаций при перемене погоды для больных псориазом.

  • 1 Примите успокоительный чай из трав
  • 2 Вечером примите травяную ванну с добавлением 1-2 бутылочек валерианы.
  • 3 На ночь выпейте 40 капель валерианы пустырника боярышника.
  • 4 Вечером постарайтесь раньше лечь спать.
  • 5 Утром выпейте свежевыжатый грейфруктовый  сок.
  • 6 на следующий день сделайте себе  коктейль из киви 2 штуки,сельдерей  стебли 3  шт. пучок петрушки и один банан и добавьте 300 гр воды.Все взбейте миксером. Это и вкусно и очень нужное питание для вашей кожи.

А такой коктейль желательно чаще пить!!

А вообще метеочувствительность не появляется на пустом месте. Если у вас часто болит голова важно знать особенности вашей головной боли. У многих больных псориазом вследствие остеохандроза псориатического артрита недостаточно происходит кровенаполнение артерий мозга по типу мигрени. В этом случае полезны отвары таких трав как дербенник,очанка джура иван чай. А если есть нарушения венозного оттока крови (давящие боли тяжесть в голове) надо пить сбор с хвощом,арникой ,каштаном (цветки),первоцветом. А если есть спазмы сосудов по типу холодовой спазмы пейте тмин,фенхель,ромашка,мелисса,змееголовник.Сделайте сбор кордамон,гвоздика,корица.Добавляйте в сбор из трав  или добавляйте в чай.

  Осеннее-зимний сезон всегда становится испытанием для тех,кто страдает хроническими кожными заболеваниями,такими как псориаз. Холодная погода,переутомление,стрессы-эти факторы наиболее часто провоцируют обострение заболевания. А появление высыпаний на коже,особенно на открытых участках,сами по себе являются дополнительным источником стресса.                                                       

  Я  всегда рекомендую больным псориазом не упустить момент в ухудшении состояния кожи,начать лечение как можно раньше и не дать заболеванию перейти в распространенную форму,так как тогда при моей методике лечение  затягивается.

Не допустить распространения заболевания можно,если при первый признаках обострения псориаза 

Перейти на строгую диету и начать очищение организма пить травы и применять мазь. Мощный противоспалительный эффект только одной мази и трав для ванн возможность использования на любых участках кожи и достаточно простая схема применения, позволяет быстро улучшить состояние кожи и вернуть душевное равновесие и уверенность в себе.

С ув доктор Огнева...          


 
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