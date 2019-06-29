Больше воровать в этой стране не позволят, - Санду

Премьер-министр Молдовы Майя Санду дала большое интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Глава правительства Молдовы рассказала, как проевропейскому блоку АКУМ удалось договориться с Партией социалистов, которая больше устремлена в сторону Востока и ЕврАзЭС. Следует учесть, что до создания альянса эти два политформирования были непримиримыми оппонентами, а на прошлых президентских выборах Майя Санду проиграла своему главному сопернику Игорю Додону.

– Режим, который был у власти, был настолько токсичен, что мы решили, что нужно сделать все, чтобы освободить страну. И это было единственным путем – оставить наши различия и освободить страну от режима Плахотнюка. Сейчас этот процесс продолжается, потому что Плахотнюк уехал, но его люди еще здесь, его деньги еще здесь. То есть он еще пытается влиять на процессы в стране. И пока что наш союз с социалистами работает, то есть нам еще нужно построить независимые институты власти – это самая большая задача для нас, чтобы ни Плахотнюк, ни кто-то другой не смог повторить то, что произошло за последние годы, - рассказала Майя Санду в интервью телеканалу «МИР» .

На вопрос: «Ваш союз с социалистами – это надолго?», премьер ответила, что надеется, что надолго.

– Надеюсь, потому что у нас есть программа, за которую проголосовали и мои коллеги из блока ACUM, и Партия социалистов РМ. Мы сказали, и они сказали, что нужно построить демократические институты, процессы развивать. Опять же у нас люди, которые ожидают конкретных результатов, потому что из-за коррумпированного режима бедность выросла, очень много людей вообще потеряли надежду, что можно жить хорошо в нашей стране, и уехали или собирались уезжать. То есть, у нас очень много задач, которые мы должны решать, и я надеюсь, что у правительства будет поддержка парламента достаточно времени, чтобы выполнить все наши обещания, - пояснила Санду.

Премьер-министр также рассказала, что в республике уже началась чистка правительства и правительственного аппарата. Речь идет о всяких агентствах и государственных предприятиях, которые подчинены правительству, но последние три года не работали на государство, а воровали деньги и финансировали партию Плахотнюка.

- Это люди, которые использовали свою власть для того, чтобы опять же помочь режиму. Мы сейчас должны разобраться со всеми этими людьми. К сожалению, пока что прокуратура не работает так, как должна работать. И я, и мои коллеги должны заниматься такими вещами: понять, кто выполнял свои задачи, а кто работал против людей и против закона, - отметила глава правительства.

Майя Санду указала на то, что за последние годы люди в Молдове стали гораздо беднее – наша страна одна из самых бедных в Европе. Часть населения уезжает на заработки в Евросоюз, часть – на заработки в Россию, чтобы помочь своим семьям. Это случилось потому, что государственные деньги разворовывали вместо того, чтобы эти деньги использовать на зарплаты, на инвестиции и т.д.

- Когда у нас платили министрам, судьям, прокурорам зарплату в конвертах (в евро или в долларах), такое правительство, конечно, не думало о людях. Я за последние три года побывала, наверное, более чем в половине сел Республики Молдовы и видела людей, которые очень тяжело живут.

Что нужно сделать? Во-первых, нужно сделать так, чтобы государство стало работать на этих людей. Во-вторых, нужно создать бизнес-среду, чтобы люди захотели заниматься бизнесом здесь, потому что до сих пор у них крали этот бизнес – они оставались без собственности, люди уезжали, потому что у них не было работы. То есть, когда экономика заработает, тогда будет больше и рабочих мест, станет лучше. Мы должны сделать все, чтобы люди поверили опять в эту страну, чтобы они захотели остаться здесь. Мы должны реформировать образование и все то, что сделает нас конкурентоспособными хотя бы в регионе, - пояснила премьер Молдовы.

В числе приоритетных направлений деятельности правительства Санду назвала борьбу с коррупцией.

– Это самая большая проблема, это самое большое ожидание. Как я сказала, мы уже начали чистку здесь, в правительственных организациях. Конечно, есть организации, которые подчинены парламенту, и там мы работаем с коллегами из социалистической партии. Я хочу создать при офисе премьер-министра консультативный совет, который бы помог найти самые хорошие решения. Мы знаем, что строить институты власти, которые будут бороться с коррупцией, – это долгосрочная задача. Но мы должны остановить все эти схемы, потому что, с одной стороны, Молдова – бедная страна, с другой стороны, деньги уходят в карманы нескольких людей. И мы пытаемся работать со всеми, кто бы мог нам помочь вернуть эти деньги. И, конечно, опять же, когда будет независимая юстиция, независимая прокуратура, то тогда все, надеюсь, поймут, что больше воровать в этой стране не позволят, - подчеркнула Майя Санду

В ходе интервью речь зашла о краже денег из банковской системы Молдовы и участии в ней экс-премьера Влада Филата. На вопрос будет ли пересмотрено его дело, Майя Санду ответила, что этим должны заниматься соответствующие органы и прокуратура.

– Мы знаем, что его процесс не был открытым и есть вопросы к тому, как это происходило, но, с другой стороны, мы понимаем, что он тоже виноват – не он единственный, наверно, но он тоже виноват. И я считаю, что все те, кто виноваты, должны ответить. Но юстиция должна быть прозрачной, все должны быть уверены, что все было правильно и по закону, - сказала Санду, добавив, что хочет, чтобы все громкие процессы были правильными, поскольку от этого зависит, поверят люди в юстицию, в реформу, или не поверят.

В правительстве Санду высшие посты занимают семь женщин и пятеро мужчин. Премьер-министр рассказала, по каким критериям она подбирала кандидатов на руководящие посты.

- Я выбирала по профессиональным критериям. Я считаю, что женщины могут руководить министерствами, и не только. Наверно, они отличаются от мужчин, не знаю. После того как у нас было очень много политиков-мужчин в Республике Молдова, которые были коррумпированы, как-то в нашем обществе появилось мнение людей: давайте мы поверим больше женщинам и давайте попробуем – может, они смогут вытеснить эту коррупцию из государственных органов. Я рада, что наше общество не то, что считает, что женщина лучше в этом отношении, а что оно готово принять женщин и признать, что женщины готовы руководить страной. И во-первых, были голоса, которые я получила в президентские выборы, когда люди показали, что они открыты. И сейчас много людей, которые рады, что у нас такое правительство, - заключила глава правительства Молдовы.