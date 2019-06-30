Ион Чебан прокомментировал свою возможную борьбу с Андреем Нэстасе за пост примара

Вице-спикер парламента Ион Чебан не исключает того, что он может баллотироваться на местных выборах, которые пройдут в этом году в Кишиневе. Чебан отметил в рамках интервью, что если его оппонентом станет Андрей Нэстасе, то он попытается найти с ним общий язык.

- Думаю, мы найдем общий язык. Я думаю, что это будет другая кампания, если получится так, что будем я и, к примеру, Нэстасе. Я тогда очень хотел не говорить о «русских танках» и «банде жандармов» или о других вещах, когда ни Трамп, ни Путин не портят асфальт на бульваре Штефана чел Маре. Говорили бы о том, как можно развить город. Я думаю, что мы сумеем найти способ общения, который не будет раздражать ни тех, ни других. И пусть победит тот, у кого будет лучшая программа, вне зависимости от того, кем из нас двоих будет победитель, - заявил Чебан.

В то же время социалист не исключает, что местные выборы могут быть испытанием для коалиции, передает Europa Liberă.

- Я думаю, что у нас будет достаточно способностей, чтобы не ссориться с представителями блока ACUM, потому что великая цель изменить что-то в стране выше любой должности, - заключил Ион Чебан.