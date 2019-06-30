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Экономика
Жилья стоимостью в миллион в Молдове больше, чем официальных миллионеров
30.06.2019

Национальное бюро статистики опубликовало данные о жилье по состоянию на 1 января.  Средняя площадь одного жилища составляет по стране 67,9 кв.м,  в городах -  71,2 кв.м. Неплохо живем. 

В сельской местности средняя площадь одного жилища - 65,5 кв.м, тоже ничего. В Кишиневе - 68,6 кв.м, в северной зоне = 63,8, в центральной зоне - 67,1, в южной зоне - 73,2, в Гагаузии - 82,4 кв.м. 

Из всего жилья  10,2 процента (около 132 тысяч) - однокомнатные квартиры, 32,2 процента (около 416 тысяч) – двухкомнатные, 35,5 процента (около 470,5 тысяч – трехкомнатные, 21,2 процента (около 273 тысяч) - четырехкомнатные и с большим количеством комнат, а также особняки с неизвестным количеством  комнат.

То есть 1/5 жилья принадлежит «бедным», и нечего жаловаться. Хорошо живем. Ведь такая квартира или особняк стоят не менее миллиона. А налоговая служба никак не сосчитает миллионеров. 

Думитру БАРБАЛАТ


 
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