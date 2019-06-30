Судью, задержанного с поличным при получении взятки в 10 тысяч леев оправдали

Высшая судебная палата постановила во взятке «состава преступления нет, а преступные деяния не были констатированы».

Хорошо быть судьей! А быть молдавским судьей — еще лучше! Какое бы преступление ни совершил (не убийство, конечно!), на «зону» не попадешь. Свои же коллеги оправдают, все же под Богом ходят. Сегодня ты, завтра — я. Надо помогать друг другу!

Вот есть такой судья — Ион Казаку. В 2014-м был председателем Глодянского суда. В апреле того года в здании суда он был задержан с поличным, во время получения взятки в размере 10 тысяч леев. Деньги ему передал Петр Тинку — подсудимый по делу, которое находилось в ведении Казаку. Обвиняемый Тинку должен был, по словам прокуроров, избежать наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Апелляционная палата Кишиневапостановила, что в основу уголовного дела о взятке легла провокация, а, значит, Ион Казаку и Петру Тинку не виновны в инкриминируемом им деянии. «Фактические и правовые обстоятельства полностью доказывают, что провокационные действия, а также процессуальные нарушения, допущенные государственным обвинителем, являются мотивами, которые в конечном итоге приводят к оправданию обвиняемых на том основании, что не был установлен факт наличия преступления... Преступные деяния не были констатированы». Высшая судебная палата (ВСП) подтвердила решение АП, а решение ВСП — окончательное и обжалованию не подлежит. Но разве это первый подобный случай? Сколько уже их было! Судей ловят на взятках, а потом коллеги оправдывают их. Судья возвращается на свое место работы и получает зарплату (а это сотни тысяч леев могут быть) за то время, что находился под следствием.

Судью Иона Казаку полностью оправдали (Фото: zgd.md).

Слава Богу, в Молдове нет прецедентного права, как в США! Прецедентное право значит, что, если суд принял какое-то решение по делу, пусть самое сумасбродное, то оно, решение, обретает силу источника права, получающее возможность изменять или отменять правовые нормы, а также устанавливать свои правовые нормы! Грубо говоря, какой-то суд в глухой провинции Айовы, например, приравнял крокодилов к домашним питомцам, с которыми можно гулять по улицам. Теперь все американцы, имеющие дома этих хищников, могут разгуливать с ними по своим стритам. Потому как уже создан прецедент, который выше правовых норм.

Зато могут поднять головы воры-карманники: «нас спровоцировали на кражу! Пухлый кошелек так нагло выпирал из сумочки, так зазывно, что руки сами потянулись к нему. Это была провокация!» Им могут вторить насильники: «Лето, жара, девушки все загорелые, минимум одежды на них... Они провоцируют нас!» Не останутся в стороне и педофилы: «Детских площадок развели так много, а в них множество детишек, таких розовощеких, веселых! Провоцируют, конечно!»

Что еще интересно, Ион Казаку после оправдания может вернуться в судебную систему и получить зарплату за пять лет вынужденного простоя. Правда, он кокетничает: «Я еще не решил, что буду делать. Сказать, что я очень рад или что в замешательстве, не могу. Прошло пять лет, два месяца и два дня. Я выполнил то, что сказал суд, и на этом всё. Я не решил, как поступлю… Во всяком случае, деньги не покрывают ничего». А может, Иону Казаку в Конституционный суд податься? Там полно вакантных мест, конкурс на их замещение объявили... А судья Казаку соответствует всем требованиям — в системе давно работает, законы знает, неподкупный, кристально чистая репутация... Даже Высшая судебная палата это только что подтвердила.

ЛЕОНИД РЯБКОВ