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Семья
Наличие кишиневской прописки не делает человека горожанином
30.06.2019

Жители столицы сошлись на мнении, что Кишинев давно уже перестал быть желанным городом и виноваты в этом не только жители из провинции.

Несколько дней назад на страницах «Комсомольской правды» в Молдове был опубликован материал о том, почему между кишиневцами и жителями из провинции, которые переезжают в столицу стоит стена непонимания. И почему и те, и другие друг друга ненавидят.

Статья вызвала множество откликов, мнения наших читателей разделились.

Как считает один из них, наши соотечественники «Наличие кишиневской прописки не делает человека горожанином, а пренебрежительно к приезжим относятся все те же когда-то «понаехавшие»

Горожанин:

«Не любят кишиневцы приезжих, потому что гадят повсюду, потому что орут матом ну как у себя в деревне привыкли, потому что подъезды превращают в хлев, потому что переходят дорогу где попало, ведь в деревне светофора и «зебры» Ну или может потому что хамят откровенно городским и ведут себя как животные. Ни один действительно коренной горожанин не выкинет мусор мимо бака, потому что его, «коренного», в детстве приучили, куда мусор выносить, и место старшим уступать, и двери перед девушками открывать, и спасибо говорить. Т.е делать всё то, за что его, «коренного», ненавидит «провинция». Не обобщаю, безусловно, в каждом правиле есть исключения, конечно. Много достойных людей переехали в город, как и много невоспитанных в городе выросли. А веду я к тому, что наличие городской прописки не делает человека горожанином, как и не учит общепринятым правилам.

ВладЪ:

«Проблемы есть, не все названы, что-то ещё определено не полностью...Но факт, что Кишинёв перестал быть желанным, своего рода определяющим как сознание, так и прогресс всей страны. Соединилось много факторов: распад СССР, кризис идеологии, нынешняя показушная псевдо-религиозность (а веры попам нет!), выезд из страны и из Кишинёва творческой, технической интеллигенции - поэтов, писателей, инженеров, архитекторов, а также врачей, медсестёр, учителей. Не стало евреев, а именно многие из них-люди высокой культуры, профессионализма, мастерства, патриотизма. В сухом остатке имеем бескультурье, хамство, антисанитарию, отсутствие взаимовыручки, помощи...

Игорь:

«Есть люди, приехавшие из села, которые за год-два становятся настоящими горожанами. А есть большинство, которые живут десятилетиями в городе, оставаясь сельскими жителями. В этом проблема. И да, раньше деревенского сразу было видно по одежде и манере поведения, сейчас - нет. И увы, не потому что уровень культуры в селе вырос, а потому что в городе упал. А по поводу подсказать как куда-то доехать - извините, я практически тоже иногда не могу. Просто не в курсе всех этих маршрутов, которые постоянно меняются. Тем более что обычно еду на машине».

Есть среди наших читателей и те, кто придерживаются совершенно другого мнения.

Zef:

Зачем «расчесывать» всех коренных жителей Кишинева? Да! Для нас переезд с одной квартиры в другую - проблема. Нам есть что терять: соседи, друзья живущие рядом, любимые места возле дома. Знакомые с детства улочки ! Вам, селянам, проще переехать. Продала корову в своем селе, купила корову в селе, куда переехала к мужу! Кишиневцу не обязательно знать адреса всех музеев города, чтобы консультировать приезжих. Есть интернет. Не слышали? В городе есть! Не надо утверждать что горожане не любят селян! Но в городе не надо жить, как в селе!

Читатель:

«Понятно, что и городские не все нормальные, но в городе вакуума нет. Одни уехали - другие приехали, а села пустые остались. Те кто приехал мало знают городскую жизнь, им надо адаптироваться. Они привозят с собой деревенский быт и сельские привычки. Мусор, грязь, дурное поведение. Раньше нам преподавали этику и эстетику, элементарные нормы поведения. А сейчас, что. Вот, например, продавцы в супермаркетах, без элементарных знаний, от коровы и сохи за прилавок. Раньше в училище учили на продавцов, заведующих секциями и тд. Интересно, а по вечерам и ночам пьяные деревенские свадебные крики и улюлюканье в купе с петардами, тоже городские устраивают?

Еще момент - разве коренной москвич, парижанин или берлинец знает хорошо свой город?У нас даже таксисты порой не знаю, куда ехать? Правильно, у нас работа-дом, дом-работа. В выходные базар и магазины, а сходить культурно отдохнуть времени и сил нет. Жизнь такая. Да и скоро в Молдове останется только Кишинев. На поля работать будут ездить по утрам из Кишинева.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ


 
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