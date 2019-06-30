У бывшего премьер-министра Молдовы, отбывающего наказание, заработал личный сайт

Там уже есть видео выступлений Влада Филата из прошлой жизни – то есть до заключения.

Сегодня каждому, кто хочет быть услышанным надо заводить свой сайт – блог. Туда пишут все, что хочется донести до аудитории из любого места на планете, например, из тюрьмы, как это теперь делает бывший премьер-министр Республики Молдова – Влад Филат.

Долгое время от имени Филата говорили адвокаты, но больше публика и журналисты довольствовались фотографиями. Удачными, конечно, считались фото, на которых бывший миллионер и премьер выглядел максимально похожим на сидящего за что-то более ужасное, чем кража миллиарда. Фотокорреспонденты работали по принципу: чем больше седеющего Чекатило в образе Филата, тем лучше.

Но в связи с тем, что тезка Влад Плахотнюк скоропостижно покинул страну, от имени Филата пошла совсем другая информация. Даже на фото видно, как лицо бывшего премьера посвежело.

Теперь запустился и сайт с простым названием. Там уже есть видео выступлений Филата из прошлой жизни – то есть до заключения. Информации пока мало и нечего нового, но всем понятно, что подготовлена площадка для новых заявлений.

О такой наглости, как запустить свой сайт заключенному Филату и не снилась до 9 июня 2019 года. А теперь наступила настоящая демократия и высказываться могут все. Сайт будет напоминать нам, каким был Филат «до» и готовить нас к новому «после».

Вообще о Филате столько говорили только тогда, когда шел процесс, закончившийся заключением. А за последнее время, что ни день, так всплывает имя сидящего бывшего премьера. Эта волна разговоров, многих наталкивает на мысль – скоро выпустят, но пока об этом мечтать рано. Действующий премьер-министр высказалась о своем коллеге и бывшем боссе завуалированно, но категорично.

«Я надеюсь, что прокуроры примут правильные решения, не политические решения и не по указке некоторых людей, которые хотят компрометировать новое правительство, включая освобождение некоторых людей из тюрьмы, тогда как они должны понести ответственность. Закон следует применять правильно, а все, кто допустили акты коррупции, включая случай Влада Филата, должны за это ответить", - Майя Санду о деле Филата.

Похоже, что это заявление можно перевести так: Филату все-таки придется посидеть. Но кто знает, политическая игра в Молдове в последнее время очень динамичная и неожиданная.

А что касается сайта Филата, так это, если не пиар-промах, то стандартный и не впечатляющий ход. Лучше бы заметки об отсидке писал. Вот это бы читала вся страна. «Сегодня я съел на завтрак манную кашу с комочками, не люблю комочки с советского садика», - например.

НИКИТА ЗВЕРЕВ