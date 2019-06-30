Глава МВД Молдовы Нэстасе решил бороться и с полицейскими, которые берут взятки, и с теми, кто их дает

Пусть никто больше не смеет предлагать взятки полицейским Республики Молдова - заявил министр.

Однако он решил не забывать также о тех, кто предлагает взятки сотрудникам правоохранительных органов.

- Пусть никто больше не смеет предлагать взятки полицейским Республики Молдова. Те, кто попытаются, будут отвечать в соответствии с законодательством Республики Молдовы, - заявил Нэстасе.

По его словам, противодействие общей коррупции является государственной политикой для действующей власти.

- Помогите полицейским выполнять свою работу, выполнять свою миссию. Выступайте с полными заявлениями, не бойтесь, мы должны покончить с бандитами, - призвал министр.