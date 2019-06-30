Глава МВД Молдовы Нэстасе решил бороться и с полицейскими, которые берут взятки, и с теми, кто их дает

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Политика
Пусть никто больше не смеет предлагать взятки полицейским Республики Молдова - заявил министр.
Однако он решил не забывать также о тех, кто предлагает взятки сотрудникам правоохранительных органов.
- Пусть никто больше не смеет предлагать взятки полицейским Республики Молдова. Те, кто попытаются, будут отвечать в соответствии с законодательством Республики Молдовы, - заявил Нэстасе.
По его словам, противодействие общей коррупции является государственной политикой для действующей власти.
- Помогите полицейским выполнять свою работу, выполнять свою миссию. Выступайте с полными заявлениями, не бойтесь, мы должны покончить с бандитами, - призвал министр.
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