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Экономика
Незаконная стройка на Чеканах - вместо 9-этажного дома по проекту строители замахнулись на 23 этажа!
01.07.2019

Местные жители бьют тревогу. На Чеканах продолжается незаконное строительство многоэтажного дома, который "растёт" рядом с 15-этажными блоками. Сперва проект предусматривал возведение 9-этажного здания, против чего местные жители не возражали. Но затем застройщик получил новую авторизацию (судя по всему, "задним числом"), и теперь размах строительства вырос - вместо 9-этажного здания строят 23-этажное! Жители тут же почувствовали перемены - теперь им негде парковать автомобили и гулять с детьми.

- Пусть они посмотрят, как мы тут живем. У нас тут 140 с лишним квартир и, насколько я поняла, прибавится еще шестьсот. На трех квадратных метрах площадка для мусора. А они уже говорят, что она там незаконно установлена, и хотят перенести ее к нашему подъезду, а к ней добавить еще и свою площадку для мусора. Мы и так не видим солнца. А представьте к 15 этажам еще семь прибавят. Тогда о солнце можно будете совсем забыть. Проблемой стало найти место, куда можно пойти погулять с детьми. Приходится идти во дворы соседних домов. У новых домов практически не осталось дворов. Но и у старых их скоро не станет. Кругом тесно, - приводит слова возмущённых жителей портал noi.md.

После первой волны жалоб строительство было приостановлено, но лишь на бумаге - фактически оно продолжается, провоцируя ропот возмущённых людей.

- Мы готовы идти до конца. Если понадобится – будем бастовать у всех инстанций. Мы сознательные граждане, и хотим, чтобы все делалось для людей, а не для бизнесменов, строящих многоэтажки, - пояснила председатель ассоциации жильцов Ольга Мунтяну.

Теперь слово за полицией и Агентством технического надзора, так как примэрия оформила все документы, запрещающие строительство, и сейчас речь идёт об исполнении постановления. Представители компании-застройщика пока не комментируют ситуацию.


 
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