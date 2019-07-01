В первый день июля сохранится тёплая погода, небо будет затянуто переменной облачностью

На юге температура поднимется до 33 градусов. В первый день июня на территории республики сохранится тёплая погода. На севере страны, в Бриченах и Сороках, столбики термометров покажут до 28 градусов выше нуля. В Бельцах - 29 градусов, в Оргееве - 30 градусов выше нуля.

Теплее всего будет на юге - если в Леова воздух прогреется до 32 градусов, то в Комрате и Кагуле вовсе до 33. Небо будет затянуто переменной облачностью по всей республике.

Что до Кишинёва, то ночью ожидается температура в 20 градусов, а днём термометры покажут до 31 градуса. В течение следующей недели ожидаются небольшие перепады температур, в том числе и некоторое похолодание.