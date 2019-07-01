1 Июля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В первый день июля сохранится тёплая погода, небо будет затянуто переменной облачностью
01.07.2019

На юге температура поднимется до 33 градусов. В первый день июня на территории республики сохранится тёплая погода. На севере страны, в Бриченах и Сороках, столбики термометров покажут до 28 градусов выше нуля. В Бельцах - 29 градусов, в Оргееве - 30 градусов выше нуля.

Теплее всего будет на юге - если в Леова воздух прогреется до 32 градусов, то в Комрате и Кагуле вовсе до 33. Небо будет затянуто переменной облачностью по всей республике.

Что до Кишинёва, то ночью ожидается температура в 20 градусов, а днём термометры покажут до 31 градуса. В течение следующей недели ожидаются небольшие перепады температур, в том числе и некоторое похолодание.


 
Количество просмотров:
20
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.