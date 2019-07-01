Кодряну заявил, что некоторые канализационные стоки не очищались уже более двадцати лет

Работники трудятся не покладая рук. Временно исполняющий обязанности примара Кишинёва Руслан Кодряну дал понять, что некоторые канализационные стоки в столице не очищались уже более двадцати лет.

Скопившийся в них мусор препятствует нормальной эвакуации воды, в результате чего каждый дождь превращается в кошмар - вода быстро затапливает улицы, поднимаясь просто до невероятных уровней, как это было совсем недавно, когда на улице Заводской затопило несколько автомобилей.

- Это не только проблема дождей, это проблема таяния снегов, о которой мы думаем уже сейчас. Мои сотрудники работают денно и нощно, в том числе и в выходные. Спасибо! - заявил Кодряну.

Для иллюстрации своих слов Кодряну отправился на улицу Варница - там, по его словам, сложилась просто-таки катастрофическая ситуация, стоки не чистились более двадцати лет, и пришли в катастрофическое состояние:

- Этот коллектор пропускает лишь пять процентов воды, и потому постоянно залит водой. Я создал комиссию, чтобы разобралась с причинами, в том числе и с теми, кто незаконно подключился к канализационной системе, - заявил Кодряну.