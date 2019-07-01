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Общество
Кодряну заявил, что некоторые канализационные стоки не очищались уже более двадцати лет
01.07.2019

Работники трудятся не покладая рук. Временно исполняющий обязанности примара Кишинёва Руслан Кодряну дал понять, что некоторые канализационные стоки в столице не очищались уже более двадцати лет.

Скопившийся в них мусор препятствует нормальной эвакуации воды, в результате чего каждый дождь превращается в кошмар - вода быстро затапливает улицы, поднимаясь просто до невероятных уровней, как это было совсем недавно, когда на улице Заводской затопило несколько автомобилей.

- Это не только проблема дождей, это проблема таяния снегов, о которой мы думаем уже сейчас. Мои сотрудники работают денно и нощно, в том числе и в выходные. Спасибо! - заявил Кодряну.

Для иллюстрации своих слов Кодряну отправился на улицу Варница - там, по его словам, сложилась просто-таки катастрофическая ситуация, стоки не чистились более двадцати лет, и пришли в катастрофическое состояние:

- Этот коллектор пропускает лишь пять процентов воды, и потому постоянно залит водой. Я создал комиссию, чтобы разобралась с причинами, в том числе и с теми, кто незаконно подключился к канализационной системе, - заявил Кодряну.


 
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