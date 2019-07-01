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Молдавский дизайнер одежды Ирина Мадан завоевала американский рынок
01.07.2019

Молдавский дизайнер одежды Ирина Мадан, которая шьет одежду и аксессуары в этническом стиле, смогла завоевать американский рынок. Три года назад она переехала в США. Талант и настойчивость помогли Ирине добиться цели - сейчас она продает свои изделия в Сан-Диего и в одном из крупных интернет-магазинов.

"Я приехала в незнакомую страну с огромным рынком, в котором нереально сложно найти место новичку, а тем более продвигать то, что я делаю - одежду в этническом стиле. Было очень сложно", - сказала Ирина Мадан.

Ирина шьет одежду из хлопковой ткани, на которую вручную наносит рисунки в этническом стиле.

"В каждую вещь, которую я шью - я вкладываю душу. Свое настроение я пытаюсь передать в цвете", - рассказывает Ирина. Творения Ирины с удовольствием носят в Америке, Китае, Индии, Италии и Израиле.

"На каждый предмет одежды у меня уходит по меньшей мере пять дней. Но над некоторыми моделями приходится работать от трех недель до месяца", - продолжает Ирина.

Преподаватели говорят, что еще в Академии Ирина подавала надежды.

"Дипломная коллекция Ирины была представлена на Арт-подиуме и получила главный приз. Ее работы высоко оценил Вячеслав Зайцев. Она участвовала в конкурсе в Донецке, где он был председателем комиссии, а я была в составе жюри", - сказала преподаватель Академии музыки и театра Луминица Горчинский.

Ирина верит, что в один прекрасный день откроет собственное ателье.

"Моя мечта - создать собственный дом моды, и продавать одежду в крупных магазинах по всему миру. И конечно же, очень хочется участвовать в крупнейших модных показах", - сказала Ирина Мадан.

Одежду и аксессуары Ирины Мадан можно заказать в интернете.


 
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