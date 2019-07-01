Региональные выборы в Молдове: По предварительным подсчетам победила Ирина Влах

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Действующая глава автономии Ирина Влах по предварительным данным одержала победу с первого тура на выборах Башкана. Явка на выборах превысила 50 процентов.
Как сообщается на сайте ЦИК Гагаузии, по данным избирательных бюро, по состоянию на 21:00 часов проголосовало всего по Гагаузии 55210 избирателей, что составляет 50,35 от общего списка избирателей, включенных в списки.
В разрезе районов:
Комратский район — 24344 избирателей или 49,92 %
Чадыр-Лунгскийй район — 21781 избирателей или 53,22 %
Вулканештский район — 9079 избирателей или 45,52 %
В то же время, по данным наблюдателей кандидата Дмитрия Манол явка составила 48%. Сторонники Манола проводят протест перед зданием ЦИК Гагаузии.
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