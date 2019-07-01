В Молдове площади садов сокращаются, а урожай растет

Несмотря на то, что площадь уменьшилась, общий урожай фруктов вырос примерно на 28,7%.

Площадь плодовых насаждений сокращается по сравнению с тем, что было 40 лет назад, из-за вырубки старых садов. В ответе, предоставленном Агентству IPN Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды отмечается, что новые сады занимают меньшую площадь, но имеют более высокую производительность, поскольку применяются новейшие инновационные технологии и практики.

Министерство сельского хозяйства цитирует данные Национального бюро статистики, уточнив, что в 1980 году площадь плодовых насаждений в Молдове составляла 178 тыс. га, а общая продукция фруктов – около 637 тыс. тонн. В 2018 году площадь плодовых насаждений составляла 139,6 тыс. га, а общий урожай фруктов составил 894,2 тыс. тонн. Несмотря на то, что площадь уменьшилась, общий урожай фруктов вырос примерно на 28,7%.

„В значительной степени это удалось благодаря государственным программам, в том числе механизму субсидирования инвестиций и подходящим мерам в агропромышленной сфере страны”, - отмечается в ответе руководства минсельхоза

Из общей площади в 139,6 тыс. га плодовых насаждений, 50,7 тыс. га являются плантациями, принадлежащими сельскохозяйственным предприятиям, 66,5 тыс. га - являются собственностью крестьянских хозяйств и 22,4 тыс. га являются вспомогательными хозяйствами населения.

В 2018 году посевные насаждения составили 61,7 тыс. га, косточковые - 43,3 тыс. га, плантации грецких орехов - 30,8 тыс. га, плантации плодовых кустарников и клубники - 3,8 тыс. га.

Самая большая площадь садов находится на севере страны (46,02 тыс. га), затем следует центр (37,46 тыс. га) и юг страны (17,92 тыс. га). Остальные площади находятся вокруг муниципия Кишинев и в АТО Гагаузия.

НИКИТА ЗВЕРЕВ