Депутат парламента Молдовы Адриан Лебединский: я так часто бываю в Курской области, что даже жена ревнует!

Парламентарий предложил помощь в реконструкции исторической части Курска, а в перспективе - строительство в регионе завода по производству сухих овощей.

В Курске прошла дипломатическая встреча врио губернатора Курской области Романа Старовойта с послами иностранных государств.

Последним стал депутат парламента Молдовы Адриан Лебединский. Наш парламентарий приезжает уже в четвертый раз для участия в Курской Коренской ярмарке. Врио губернатора Курской области поприветствовал гостя, затем стороны перешли к разговорам о плодотворном сотрудничестве.

Лебединский отметил, что часто бывает в Курской области.

- Даже жена уже ревнует, - пошутил гость.

Диалог получился насыщенным. Говорили обо всех аспектах сотрудничества. Это и медицина, и строительство, и образование, и торговля. Молдавский депутат предложил помощь в реконструкции исторической части Курска. По словам Адриана Лебединского, в Молдове есть специалисты, которые удивительно точно воссоздают исторический облик. Стороны решили обменяться контактами, чтобы приступить к совместной работе.

По словам Адриана Лебединского, Молдова может стать для Курского региона и для России в целом, тем мостом, который поможет решить ряд вопросов, связанных с распространением продукции в условиях эмбарго. В перспективе – строительство в регионе завода по производству сухих овощей, что обеспечит создание новых рабочих мест.

Как заявил молдавский депутат, только 6 компаний Курской области на сегодняшний день сотрудничают с Молдовой, а этот перечень можно и нужно расширять. Молдову также интересует экспорт медицинских услуг, а также обмен опытом с курскими врачами, особенно травматологами и онкологами.

ПАВЕЛ МУНТЯН