Выборы башкана: за Ирину Влах – почти 92 процента

Ирина Влах одержала сокрушительную победу на выборах башкана Гагаузии.

По предварительным результатам, обнародованным избирательной комиссией автономии, за нее проголосовали 49742 избирателя, или 91,93 процента. Другие кандидаты набрали: Сергей Чимпоеш — 3932 избирателя (7,27 процента); Иван Бургуджи — 481 избиратель (0,89); Дмитрий Манол — 346 избирателей (0,64).

Выборы нового главы автономии состоялись вчера, 30 июня. Явка превысила 50 процентов, сообщает Аif.md. «Мы будем поддерживать Ирину Влах и дальше, - заявил президент Игорь Додон. - За последующие четыре года она добьется новых высот для Гагаузии!». Глава государства приехал накануне вечером в Комрат, чтобы поддержать Ирину Влах.

«Я очень рад тому, что, несмотря на то, что были разные попытки сорвать голосование, большинство жителей автономии все-таки вышли и проголосовали, - сказал Додон. - Проголосовали за продолжение тех добрых дел, которые за последние четыре года, здесь, в Гагаузии, удалось осуществить Ирине Федоровне Влах.

Мы ее поддерживали в течение этих 4 лет, и, я уверен, что вся наша команда, и я лично, и мои коллеги из ПСРМ, будут поддерживать Ирину Федоровну дальше, и ей удастся добиться новых результатов, новых высот для Гагаузии. Хочу заверить всех жителей автономии, что я всегда был рядом с вами, и всегда буду рядом».