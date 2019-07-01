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Выборы башкана: за Ирину Влах – почти 92 процента
01.07.2019

Ирина Влах одержала сокрушительную победу на выборах башкана Гагаузии.

По предварительным результатам, обнародованным избирательной комиссией автономии, за нее проголосовали 49742 избирателя, или 91,93 процента.  Другие кандидаты набрали: Сергей Чимпоеш — 3932 избирателя (7,27 процента);  Иван Бургуджи — 481 избиратель (0,89); Дмитрий Манол — 346 избирателей (0,64). 

Выборы нового главы автономии состоялись вчера, 30 июня. Явка превысила 50 процентов, сообщает Аif.md. «Мы будем поддерживать Ирину Влах и дальше, - заявил президент Игорь Додон. - За последующие четыре года она добьется новых высот для Гагаузии!». Глава государства приехал накануне вечером в Комрат, чтобы поддержать Ирину Влах. 

«Я очень рад тому, что, несмотря на то, что были разные попытки сорвать голосование, большинство жителей автономии все-таки вышли и проголосовали, - сказал Додон. - Проголосовали за продолжение тех добрых дел, которые за последние четыре года, здесь, в Гагаузии, удалось осуществить Ирине Федоровне Влах.

Мы ее поддерживали в течение этих 4 лет, и, я уверен, что вся наша команда, и я лично, и мои коллеги из ПСРМ, будут поддерживать Ирину Федоровну дальше, и ей удастся добиться новых результатов, новых высот для Гагаузии. Хочу заверить всех жителей автономии, что я всегда был рядом с вами, и всегда буду рядом». 


 
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