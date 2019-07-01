Молдова не проходит через революцию, а через новое перераспределение власти, мнение

Социалисты и Блок ACUM используют политическую власть для освобождения институтов от предыдущих влияний Демократической партии. Премьер-министр Майя Санду при поддержке большинства в парламенте применяет тактическую политическую „люстрацию” с целью очистить систему от людей, лояльных олигархическому режиму, и заменить их честными людьми на открытой конкурсной основе, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Быстрыми шагами пытается деолигархизировать и, в то же время, деполитизировать учреждения, которые проявили наибольшую институциональную и политическую поддержку бывшей власти, комментирует политолог.

По его мнению, давление осуществляется в пределах закона для открытия учреждений и устранения порочных экспонентов, где были обнаружены явные признаки подчинения решениям и содействия коррупционным схемам, из которых воспользовался олигархический центр.

Так, всего через две недели после утверждения коалиции ПСРМ – ACUM, подали в отставку все судьи Конституционного суда, директор Центра по борьбе с коррупцией, начальник Генерального инспектората полиции, директор Агентства публичной собственности, глава Службы информации и безопасности, напоминает Дионис Ченуша.

Он считает, что ставка новой власти заключается в том, чтобы уволить генерального прокурора Эдуарда Харужена, срок полномочий которого истекает в 2020 году, и который все еще сопротивляется политическому и общественному давлению. Другим приоритетом, отмечает Дионис Ченуша, является изменение состава Центральной избирательной комиссии, параллельно с изменением избирательного законодательства, чтобы вернуться к пропорциональной системе голосования, что дает возможность уволить членов ЦИК парламентом без решения судебных инстанций.

Теоретически, освобождение прокуратуры и ЦИК от старых представителей позволит подключить учреждения к новой политической повестке дня, в которой преобладает реальная независимость учреждений, комментирует политолог.

Процесс деолигархизации получил преждевременную квалификацию „революция”, констатирует Дионис Ченуша. На самом деле, он отмечает, что Молдова проходит через новое перераспределение политической власти, которое было бы невозможно без внешнего фактора, а в частности стратегических расчетов России.

Настойчивость внешнего фактора отложило политическую эмансипацию молдавских граждан, которые, в отличие от Грузии, Украины или Армении, находятся на вторичном плане. Из этих соображений всё сводится к передаче власти и процессу восстановления институциональной функциональности, и в меньшей мере к революции, прямо и открыто востребованной общественностью, пишет в заключение политолог.