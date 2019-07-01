Вадим Пистринчук: идеологические разногласия между «АКУМ» и ПСРМ будут, это неизбежно

В интервью порталу ТРИБУНА экс-депутат от ЛДПМ и исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS) Вадим Пистринчук рассказал о политической ситуации, которая сложилась в Республике Молдова, о своем возвращении в политику, о том, как повлияют всеобщие местные выборы на отношения внутри новой правящей коалиции, а также о ряде других важных аспектов.

T.: Как вы оцениваете создавшуюся в Молдове политическую ситуацию?

В. П.: Это уникальная ситуация. В Молдове удалось свергнуть политический режим, который, как мы сейчас узнаем, намеренно подрывал демократию и государственные учреждения. Это удалось сделать без протестов, путем политической дипломатии. Храбрый поступок Майи Санду и Андрея Нэстасе, а также их коллег из блока «АКУМ» и ПСРМ, был неожиданностью для всех. Они сделали то, что должны были: объединили усилия, чтобы вернуть Республику Молдова к нормальной жизни. Конечно, между ними есть идеологические противоречия и у них разные цели. Также вполне естественно и то, что у нас возникают опасения, когда мы видим такое «удивительное» участие со стороны России. Дипломатическая договоренность между ЕС, США и Россией была достигнута для возвращения Молдовы к нормальной жизни, потому что наша страна была полностью захваченным государством, но в среднесрочной перспективе, конечно, у каждой из сторон свои цели. Этот союз – временная вынужденная мера. Естественно, что у всех этот союз вызывает некое недоверие. Социалисты пошли против своих идеологических убеждений, но важно то, что от этого союза, и внешние партнеры, которые выстроились в очередь для поддержки нового правительства, и сторонники обеих составляющих, ждут изменений, необходимых для независимого и эффективного правосудия. Кто захочет уйти, не достигнув этой задачи, потеряет поддержку большинства избирателей.

T.: Ожидали ли вы такого поворота событий?

В. П.: Для меня были неожиданными действия ДПМ, когда они забаррикадировали государственные учреждения, вывели «наемников» (в интернете есть десятки записей с людьми, которые признают, что им заплатили), говорили, чуть ли не открыто о насилии, и практически силой захватили государственные учреждения. А вишенкой на торте было решение КС. Этого я вообще не ожидал. Эта реакция была роковой ошибкой, с политической точки зрения. Они показали все, что обычно люди скрывают. Эти действия удивили европейцев и американцев – всех. Я не ожидал таких ужасных поступков от демократов. Это нанесло ущерб и имиджу страны. Находясь в Берлине, я видел много опытных политиков, которые не понимали, как такое может быть. Как возможны такие решения КС? Как можно выключить свет в парламенте, выставить полицию в таком виде? Для них это немыслимо, особенно когда они увидели, что государственные учреждения не оказывали видимого сопротивления. Но это и вопрос для парламентской коалиции, и для правительства Майи Санду. Когда в учреждениях так себя ведут, нужно заменить всех, а это сложная задача. Я видел, как власть в последние годы постепенно ограничивала свое пространство для маневра в цивилизованной политике. Она то и дело впадала в крайности, контроль над государством становился все более заметным, всех везде запугивали, а коллективный страх – это бомба замедленного действия для любой власти. Отмена выборов, решения суда, лишенные здравого смысла, очень отдаленные от реалий жизни реакции. Все это неизбежно приводит к краху. Я не знал, как это произойдет технически, но то, что это произойдет, было очевидно. Об этом я говорил и с трибуны парламента, и когда общался с депутатами ДПМ. Я постоянно говорил им, что это перебор, даже при их уровне контроля государства.

T.: Не сожалеете, что во время этих событий вы были далеко, и не участвовали в них?

В. П.: Думаю, что большинство людей, которые находятся далеко от дома, сожалеют, что их нет на месте, когда происходят важные события. Тоска по дому в такие моменты обостряется. Конечно же, я сожалел, но я не отходил от телефона и компьютера, следя за ходом событий.

T.: Вы допускаете свое возвращение в политику в новых условиях?

В. П.: Решение уйти на время из политики, не было связано с политическими условиями. Условия не мешали нам в ЛДПМ заниматься политикой. Это мое личное решение, и пока я не хочу возвращаться в политику, но это не означает, что все может измениться в будущем, или что я не слежу за политическими событиями.

T.: Как, по вашему мнению, будут в дальнейшем развиваться политические события?

В. П.: Думаю, этому правительству удастся внедрить важные изменения в систему правосудия. Они знают, что все сроки этой реформы давно истекли. Конечно, это будет непросто, но изменения неизбежны. Думаю, что на «АКУМ» нахлынет волна идеологической критики со стороны политических оппонентов, в том числе ДПМ, и не только. Неизбежно возникнут и идеологические разногласия между «АКУМ» и ПСРМ, но в какой мере эти разногласия будут препятствовать процессу реформ, зависит от диалога между партиями. Конечно, мы не должны, и не можем требовать невозможного. Нельзя ждать или требовать от депутатов «АКУМ» продвижения интересов России, или от социалистов ярой поддержки европейского вектора. Важно, чтобы они понимали, что граждане узаконили это политическое сотрудничество, потому что хотят свободы и демократических институтов, люди хотят очищения государства. Конечно, у нас будет много геополитических движений, никто не должен терять бдительности. Дипломатическое соглашение ЕС, США и России было обусловлено возвращением к нормальному ходу событий и предотвращением внутренних конфликтов в Республике Молдова. Но помимо этих задач, у великих держав есть свои интересы. Мы должны быть бдительными, но, в частности, западные партнеры должны поддерживать правительство Санду, и следить за балансом сил в Молдове. Что касается сроков этой коалиции, очевидно, что она не является долгосрочной. И это признают и в ПСРМ, и в «АКУМ». Идеологические разногласия не исчезнут, но о них стоит на время забыть, чтобы быстро изменить ситуацию в стране. Потом, конечно, мы увидим и политические сражения, и попытки взять реванш, и попытки самостоятельно прийти к власти.

T.: Как всеобщие местные выборы повлияют на отношения внутри новой правящей коалиции?

В. П.: Значительно, потому что эти партии будут участвовать в открытом избирательном соревновании. На соревнованиях нельзя избежать ударов по слабым местам, очень сложно поддерживать временные политические партнерские отношения, поэтому я думаю, что борьба будет, и это нормально. Важно, чтобы это не повлияло на повестку дня нормализации работы государственных учреждений, но политическое соперничество, несомненно, будет.

Т.: На ваш взгляд, когда лучше провести досрочные парламентские выборы?

В. П.: Не знаю, потому что, как ни крути, парламентские выборы не популярны в нашем обществе. Я знаю, что многие политики считают досрочные выборы «инструментом перезагрузки политического влияния». Возможно, но это опасно. Досрочные выборы являются аварийным выходом из ситуации, когда все политические меры исчерпаны, или когда возникают проблемы с обеспечением коалиционного правления, как в нашем случае.

T.: Каковы ваши планы на будущее?

В.П.: До октября я буду на стажировке в Берлине. Для меня это очень интересно. Я много узнаю о том, как воспринимается Восточное партнерство в Европе, как рассматриваются проблемы этого пространства.Параллельно я продолжаю свою работу в нескольких проектах, наряду с коллегами из IPIS (удаленно). Осенью я надеюсь вернуться домой. У меня есть планы по реализации проектов в области укрепления гражданского общества в Молдове, по укреплению демократии, внедрению реформ. Мне интересны проекты, направленные на поддержку молодых лидеров и по развитию сельской местности. Кроме того, я продолжу свою исследовательскую работу, буду консультировать европейские организации. Планов много, осталось только их реализовать.

Т.: Благодарим вас.

Андриана Кептине