Врачи больше не будут выдавать медицинские справки, как раньше

С 1 июля врачи не будут выдавать медицинские справки так, как раньше. Свидетельства об отпуске по болезни с 1 июля будут отправляться для определения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности через правительственную платформу MConnect Национальной кассе социального страхования и работодателю.

Правительство утвердило на прошлой неделе поправки к Инструкции о том, как выдавать справку об отпуске по болезни. Таким образом, с внедрением электронного сертификата работнику больше не придется предъявлять работодателю справку об отпуске по болезни. Сертификат будет доступен через правительственную платформу MConnect. Врачи, которые выдадут эти сертификаты, будут ставить свою электронную подпись под документом.

Свидетельство о болезни или травме будет выдаваться пациенту на весь период лечения и до восстановления работоспособности в течение максимум 180 дней в течение календарного года. Для случаев временной нетрудоспособности, переходящих из одного календарного года в другой, подсчет дней производится за весь период, начиная с первого дня.

На 180-й календарный день, если есть веские основания, касающиеся возможности восстановления, избежания инвалидности и поддержания трудоспособности застрахованного лица, сертификат продлевается на срок до 30 календарных дней в зависимости от развития дела и результатов восстановления.

Кроме того, теперь не будет необходимости оповещать Национальный совет по определению инвалидности и трудоспособности для продления справки о медицинском отпуске на весь период, передает Sputnik.